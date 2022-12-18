明後兩天略回暖！週三恐再有寒流來襲 一路冷到聖誕夜
今年入冬第一波寒流持續影響台灣，且今（18）日是寒流冷空氣最強的一段時間，各地體感皆處都寒冷狀態，今晨台灣本島平地最低溫出現在新北市石門區富貴角測站，僅攝氏5.7度。中央氣象局表示，今日白天北部地區氣溫都處於攝氏7到10度、中部及花東地區攝氏8到15度、南部攝氏9到19度，目前氣象局也也持續針對全台發布「低溫特報」。好的消息是，今日白天開始水氣減少慢慢轉乾，降雨情況明顯趨緩變為乾冷的天氣，不過壞消息就是今日降雪的機率也降低，還想上山追到雪的民眾可能要失望了。
記者張志浩/綜合報導
而未來一週北方系統仍然相當活躍，冷高壓將接續南下影響，週一、週二雖然氣溫回升，但很快的週三（12/21）又有一波冷空氣南下，氣象局預報員林定宜指出，目前觀測上這波冷空氣屬於「強烈大陸冷氣團」（台北測站最低氣溫攝氏10~12度），但實際強度仍有待後續觀察，不排除又成為寒流（台北測站最低氣溫低於攝氏10度）的可能性；林定宜提醒，未來的冷氣團是一波又一波侵襲台灣，雖然後續預報不確定性高，但預計未來一直到「聖誕夜」，台灣都是處於「冷颼颼」的環境，民眾一定要多注意保暖。
天氣風險公獅分析師林孝儒表示，隨著乾空氣移入，中南部轉為晴時多雲的天氣，北部、東半部雖然雲量仍較多，沿海地區有些零星降雨機會，但大致上也都轉為乾冷的天氣型態。週一至週二（12/19~12/20）寒流減弱但環境仍偏乾，天氣型態變化不大，白天氣溫將會有所回升，預估週一高溫中北部至東半部攝氏15~19度、南部及花東攝氏20~23度，週二會再回升攝氏2~3度左右。
值得注意的是，由於環境偏乾雲量少，因此將會伴隨「輻射冷卻」的發生，局部沿海空曠或近山平地區，在週一清晨仍是有機會出現攝氏10度以下的低溫，週二清晨夜晚仍有攝氏11~15度的機會。此外，昨日在氣溫和水氣的配合下，不少高山區域也下起雪，許多民眾紛紛熱血上山體驗一片片的雪白世界，不過今日雖然是寒流冷空氣最前的時段，但在水氣減少的情況下，降雪機率大幅降低。