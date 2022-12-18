吃火鍋小心鈉超標！這醬料「1匙就爆表」：沙茶醬都輸它
火鍋絕對是對抗寒流、低溫的好夥伴，不過以健康角度出發，吃火鍋除了要注意肉品、湯品選擇外，醬料其實也是個隱藏的地雷！國健署整理出5種常見火鍋醬料的「鈉含量」排行，其中豆瓣醬僅1湯匙就有高達756毫克，直接達到每日鈉含量建議攝取量的30%，甚至比民眾常用的沙茶醬更高！建議大家可用蔥花、大蒜等天然辛香料取代，或選擇低鈉醬料調味，兼顧禦寒又能顧健康的兩面向。
記者張志浩/綜合報導
國健署在臉書粉專「食在好健康」發文指出，若皆以1湯匙含量來觀察，火鍋常見醬料鈉含量最高為豆瓣醬的756毫克，皆蝦來依序是醬油750毫克、辣椒醬742毫克、和風沙拉醬428毫克、素沙茶醬299毫克，值得注意的是，雖然素沙茶醬的鈉含量最低，看似最健康，不過其熱量卻是最高的，1湯匙就含109大卡。
國健署表示，一日鈉含量建議不超過2400毫克，相當於6克的鹽，建議可用檸檬、大蒜、辣椒、蔥花等天然辛香料取代調味料使用，或選擇烏醋、薄鹽醬油等低鈉醬料調味，而飲食中的鈉鹽攝取過多是造成高血壓的主因之一。每12個年輕人就有1人患有高血壓，但平均每4個有高血壓的年輕人，就有3人不知道自己血壓過高，年輕民眾若不能改變吃重鹹的飲食習慣，後續衍生的心臟病及中風問題將會比現在更嚴重。
冬季許多人愛吃火鍋、薑母鴨等，營養師廖欣儀也提醒，冬季藥膳鍋的肉品通常以紅肉居多，如羊肉爐、藥燉排骨或薑母鴨等，這些紅肉的動物性來源鐵質較容易被人體吸收，但相對的「飽和脂肪酸」也較高，建議食用時，可將火鍋上層的浮油撈起丟棄不喝，肉類選擇瘦肉的部分，避免吃動物皮，並且不過量攝取肉類，再增加蔬菜類或菇蕈類等熱量低又高纖的食材，就可以幫助減輕身體負擔；若本身為素食者，則可選黑豆、黃豆製品攝取蛋白質，從綠葉蔬菜、全穀類等食材來獲取植物性鐵質。