「薯條哥」將負起責任？FTX前執行長稱願引渡至美國
近期美國聯邦調查局（FBI）、證管會（SEC）與大宗商品期貨交易委員會（CFTC）為了「美國史上最大的金融詐欺案」幾乎全天候加班工作，與此同時一直被關押在巴哈馬群島的主嫌「薯條哥」、前加密貨幣交易所FTX執行長佛瑞德（Sam Bankman-Fried）決定同意返美受審，一改過去拒絕引渡的態度。
國際中心楊智傑／綜合報導
佛瑞德本周二遭證管會、CFTC起訴共8項罪名，包含詐騙投資人、挪用數十億美元的客戶資金，並影響美國公共政策等。30歲的佛瑞德本週一在巴哈馬群島被捕並持續關押當地，首度出庭時其律師表示若所有針對他的指控成立，那他會拒絕被遣送回美國。
不過根據《路透社》報導指出，佛瑞德近日態度大翻轉，並傳出在下周一開庭時，他將大改先前拒絕引渡的態度，同意回到美國接受審理。報導提到，目前仍不清楚是什麼原因讓他改變主意。
美國司法部聲明指出，FTX創辦人佛瑞德被起訴了2項電匯詐欺罪、2項電匯詐欺共謀罪和1項洗錢罪，每一項罪名最高可判處20年徒刑。不過美國紐約南區檢察官辦公室週二表示，即使美國國會設定了法定最高刑期，但最終刑期長短仍由審理的法官決定。