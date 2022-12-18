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Ozone新竹獻唱「跨年前最後一場」　心疼粉絲漏夜卡位

▲Ozone獻唱新竹市感恩季演唱，圖為林佳辰。（圖／新竹市政府提供）
▲Ozone獻唱新竹市感恩季演唱，圖為林佳辰。（圖／新竹市政府提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022新竹市感恩季演唱會昨（17）日頂著7度寒流細雨登場，而特地將跨年前最後一場表演獻此的Ozone，一登場即引起年輕粉絲騷動，舞台前更出現一大片應援燈牌海，不過Ozone暖心提醒漏夜卡位的粉絲，要多加注意保暖，展現親切可愛的一面。

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值得注意的是，眾歌手抗寒法寶盡出，保溫瓶、發熱衣圍巾、手套全部出動，八三夭這回不丟海報，直接丟出暖暖包給歌迷，現場超搶手，笑說：「丟暖暖包的感覺很像在丟魚飼料。」而擅長抒情歌的金曲歌王許富凱，凍到要靠跳舞取暖，與天后萬芳合唱《愛情限時批》時，2人當場大跳恰恰，默契十足。

▲八三夭丟暖暖包給歌迷，主唱阿璞。（圖／新竹市政府提供）
▲八三夭丟暖暖包給歌迷，圖為主唱阿璞。（圖／新竹市政府提供）
新竹市感恩季演唱會的特色就是能滿足各年齡層觀眾，首登場由民歌知名歌手凃佩岑、葉佳修、許景淳、殷正洋等民歌界靈魂人物，帶來一連串膾炙人口的歌曲，《月琴》、《外婆的澎湖灣》、《鄉間小路》經典連發，氛圍宛若搭乘時光列車回到5、60時期的台灣美好年代。而接續由「含金量」最高的金曲歌手曹雅雯、許富凱、萬芳輪番登場，天王天后的歌喉令現場觀眾如癡如醉，而許富凱驚喜合體萬芳，破天荒合唱《愛情限時批》，當做送給粉絲耶誕驚喜禮物。三立都會台也將在一月精采重播。

▲萬芳（左）合體許富凱（右）。（圖／新竹市政府提供）
▲萬芳（左）合體許富凱（右）。（圖／新竹市政府提供）

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