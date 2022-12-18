任內最後一次台北馬拉松 柯文哲盼續辦：成為城市驕傲
台北馬拉松今（18）日在寒流中登場，也是即將卸任的台北市長柯文哲任內最後一次，他致詞表示，馬拉松跟騎一日雙塔一樣，成功與否在於意志力，希望台北馬拉松一棒一棒跑下去，成為台北城市的驕傲。
記者呂炯昌／台北報導
2022台北馬拉松今日上午6時30分登場，儘管寒流來襲，北市上午氣溫不到10度，但仍有2萬8000名跑者從台北市政府前廣場開跑。柯文哲致詞時表示，台北馬拉松是北市的標誌，也是一個驕傲，要能夠在市區舉辦符合世界田徑總會菁英標籤標準的馬拉松賽事，是所有市民朋友、市府團隊、工作人員、志工朋友、贊助企業以及在場的每一位參與者共同努力才有的成果。
柯文哲說，今年的活動標語是「RUN THE CITY–WE ARE POSSIBLE」，其實跑馬拉松跟他騎一日雙塔一樣，成功與失敗的差別其實就是意志力而已。他勉勵今天的跑者，可以秉持最大的意志力來進行跑動。
柯文哲表示，台北馬拉松是臺北的標誌，希望每年12月第三周的周日，所有人都記得台北馬拉松賽事日。今年主辦單位將賽道進行優化調整，不但行經許多台北市著名景點，周邊也有啦啦隊以及表演來為跑者加油打氣。希望大家在跑步的時候放鬆心情，爭取自己最好的成績，也讓台北馬拉松一棒一棒跑下去，成為台北城市的驕傲。