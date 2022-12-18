蔡凡熙感情空窗1年　公開枕邊人「每天睡得比我晚」

蔡凡熙昨（17）日出席保養品牌一日店長活動，首度父子同框，帶著4個月大的「枕邊人」Amo現身，支持反動物實驗，他的愛犬是1隻米克斯，和蔡凡熙一樣是巨蟹座，他在流浪狗咖啡廳覺得Amo跟自己長相神似，決定認養牠，Amo每天睡在蔡凡熙身邊，他說：「每天都睡得比我晚，都要我叫牠起來。」
記者羅凌筠/台北報導
蔡凡熙說自己過去比較憂鬱一點，在家常常自言自語，不太跟外人說內心話，出現很多負能量，養寵物之後情緒有了出口，「回家不會是自己一個人，現在想要說話的時候可以跟寵物講。」至於狗狗有沒有女主人？蔡凡熙透露感情空窗1年多，一切順其自然。
蔡凡熙明年先在小螢幕回歸，新作《台灣犯罪故事》1月在串流平台上線，接著由他主演的柯震東執導大片《黑的教育》，也將要在電影院上映，蔡凡熙說：「《黑的教育》滿不一樣的，但那可能不是大眾能接受的，我出道這5年也長大了不少，希望大家能看見。」
蔡凡熙現場參與限量30組的樂扶公益袋義賣活動，為屏東善導書院孩童募得聖誕禮物，「因為這次擔任一日店長活動，我才知道每個聖誕禮盒從原料、回收塑膠容器到紙張禮盒，都從世界不同角落以合理的價格採購而來，也因為這個持續不間斷的計畫，讓當地弱勢婦女經濟、教育和醫療都獲得改善，實在太令人感動。」