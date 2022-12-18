原來寒流長這樣！鄭明典曬寒潮爆發「雲街」圖：超壯觀
入冬第一波寒流這週末在台灣肆虐，而今（18）日冷空氣更是達到最強，中央氣象局也持續針對全台發布「低溫特報」，而隨著近期北方系相當活躍，雲系不斷南移，氣象局長鄭明典也在臉書分享冷空氣在台灣上空排列形成「雲街」的美景，並強調這是典型的「寒潮爆發」現象，天氣風險公司則表示，近期冷空氣活躍與「負北極震盪」有關，高緯度的冷空氣往中緯度移動，不僅間接導致今年入冬寒流率先報到，也意味著極端天氣出現的機率提高。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司指出，北半球因為海陸分布差異明顯，冷空氣南下、中高層暖空氣北上的幅度，都會比南半球來的大，因此當暖空氣大幅往中高緯度上空移動時，會佔據大部份的空間，使得原本在高緯度的冷空氣往中緯度移動，並形成阻塞高壓系統、阻擋西風噴流，西風噴流受阻後，南北擺盪的幅度也就會逐漸變大，讓原本在中高緯度的冷空氣更有機會順著噴流往南衝，此次在太平洋、北美、中亞地區都有暖空氣往北推的現象，而冷空氣就偏向往東北歐、俄羅斯、東北亞的方向行進，就出現寒潮爆發的情況。
鄭明典日前也曾提及，「負北極振盪」表示極區有暖空氣流入，原本在極區的冷空氣偏移到中緯度，但受到地形影響，極渦外流的冷空氣在行徑上有特定路線，統計上不會直接經過台灣，而是從北部掠過。觀察近幾年資料，發現今年負北極振盪有提早發生的趨勢，配合上述其餘各項條件的配合，導致部分冷空氣被擠壓至台灣上空，間接讓極端的寒流率先在台灣報到。
鄭明典說，近期冷空氣流經暖海面，小積雲排列發展隨風飄動，這種排列成串的雲型稱為「雲街」。此外，北極振盪的指標「轉負值後還持續往下」，具有很明顯的長周期變化成分，預期影響很可能持續到年後；不過這樣的影響並非表示「台灣會一直冷到過年」，因為極渦的冷空氣在東北亞處於震盪的情況，除了會讓冷空氣偏移到中緯度外，也有可能將冷空氣擠回北部，此時台灣地區相對也會比較沒那麼冷，因此「負北極振盪」只能表示極端天氣的出現機率提高，實際影響後續仍需多加觀察。