快訊／本土確診增15034例！死亡+30、境外移入+89

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指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為19例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月13日至12月15日，死亡日期介於5月13日至12月15日。
指揮中心說明，今日新增89例境外移入個案中，為43例男性、46例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(3例)，韓國(2例)，中國、荷蘭及新加坡(各1例)移入，另81例感染國家調查中。入境日期介於今年11月17日至12月17日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,448,649例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,869,684 例排除)，其中8,578,053例確診，分別為38,854例境外移入、8,539,145例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,890例COVID-19死亡病例，其中14,873例本土，個案居住縣市分布為新北市2,913例、臺北市1,619例、臺中市1,578例、高雄市1,457例、臺南市1,110例、桃園市1,101例、彰化縣929例、屏東縣580例、雲林縣488例、南投縣487例、苗栗縣410例、嘉義縣388例、宜蘭縣318例、基隆市311例、花蓮縣259例、嘉義市254例、新竹縣247例、臺東縣192例、新竹市160例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。