《山中森林》導演賣房拍片！獲名導蔡明亮、李康生加持
新北市動畫故事館「府中15」，今（18）日舉辦11週年館慶記者會暨《山中森林》新北特映會，邀請導演姜寧和本片演員謝承均、田士廣、徐愷、儲榢逸共同出席。導演姜寧也透露，為了拍電影《山中森林》自己還賣掉1棟房子，來籌資金拍攝。
記者黃雅琪/台北報導
《山中森林》今日在新北舉辦特映會，導演姜寧特別解釋片名由來：「《山中森林》倒過來念就是『林森中山』，這部電影基本上就跟十字架一樣，怎麼看、怎麼轉他還是十字架！」導演姜寧希望透過電影《山中森林》告訴大家，很多人生上遇到的事情沒有絕對，選擇才是最重要的，《山中森林》其實就是人生百態的呈現。
導演姜寧透露：「當初拍這部電影時是賣房子拍的，也不知道會不會拿到輔導金，所以我一直把預算壓得很低，就是希望可以在某個數字內拍掉。」所幸後來有朋友幫忙投資拍片，他也因此學會一件事：「當你認真做事，就會有很多人來幫你。」
電影《山中森林》找來金馬獎影帝李康生擔任監製、主演，導演姜寧分享與李康生合作起源，是因為2008年拍攝的偶像劇《N世代》：「那時候我們是臉書好友而已，我把預告PO在上面，他跑來給我按讚，我覺得有前輩按讚就特別留言謝謝他，他就說有時間大家可以聊一下，就從2019年認識他。」
一直到2020年，兩人聊到拍新戲的事情，但李康生說自己只拍電影，因而開啟導演姜寧拍電影的路程。導演姜寧透露李康生對於拍攝電影《山中森林》要求很高：「他帶我去山上見蔡明亮導演好多次，劇本蔡導也看了好幾次，給了我滿多意見。」