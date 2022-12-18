南方澳跨港大橋重建完成！今下午通車　蔡英文：轉型重生

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蔡英文說，這幾年來，大橋重建的過程中充滿了考驗。除了舊橋的拆除，新橋的設計、重建，更要面對疫情的挑戰。她要特別感謝交通部長王國材帶領的公路總局蘇花改工程處及施工團隊，克服萬難，努力達成目標；也要感謝港務公司、航港局、漁業署、宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所，以及蘇澳區漁會，一起推動各項活化振興的工作。
蔡英文舉例，像是透過在地討論，凝聚需求和共識，重新規劃新橋和第三魚市場的出入動線，也規劃了新的聯外道路，讓未來進出大橋，以及進入市區的動線更加流暢。相信新橋在今天通車後，能讓周邊商圈更繁榮、觀光更熱絡、交通更便利，也為南方澳帶來嶄新發展的契機。
蔡英文表示，未來，這座造型獨特的景觀大橋，不僅是南方澳的新地標，也是凝聚地方的重要象徵，讓所有漁民朋友返航時一看到，就知道回到溫暖的家；而全臺灣的所有人民看到這座嶄新的大橋，也都會感受到南方澳的積極轉型重生；她也提到，4年前，政府投入1億7,000多萬元拆除並重建南方澳舊有的第一魚市場。現在，透過更明亮、寬敞的空間規劃，可以提供更優質的消費及參觀場域。建築的外觀，也以「大船入港」的意象來設計，相信可以帶動南方澳的觀光發展。
蔡英文強調，未來，我們會繼續努力，改善漁港的相關規劃設施，提升蘇澳港埠建設及周邊觀光景點，讓南方澳繼續成為重要的漁貨交易地點，也成為大家喜愛的觀光勝地，共同帶動宜蘭的發展及繁榮。 （編輯：林莞茜）