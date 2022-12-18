內幕／侯友宜2024出場難題　需靠朱立倫解

名家論壇》羅承宗／政府能打造「健康保護傘」有感施政？

▲寒流這兩日襲台，但對中央執政民進黨來說，寒流早在兩週前起就開始猛烈吹拂，迄今未歇。（圖／行政院提供）
▲寒流這兩日襲台，但對中央執政民進黨來說，寒流早在兩週前起就開始猛烈吹拂，迄今未歇。（圖／行政院提供）

文／羅承宗

寒流這兩日襲台，但對中央執政民進黨來說，寒流早在兩週前起就開始猛烈吹拂，迄今未歇。擔當檢討敗選原因的桃園市長鄭文燦於本月17日接受訪問時指出，這次有許多年輕人或年輕家庭選擇了沉默，沒有投票，這需要誠實以對，最重要的是政策需要調整、照顧需要廣泛，而且要讓所有的民眾有感等語。

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從政治宣示角度而言，如此檢討分析，洵屬正確。只是更細一層地分析，若政府層峰也應對一向以來重視硬體建設採購，輕忽軟體與照護的態度偏差深刻反省。舉例而言，行政院2020年7月宣布全國中小學「班班有冷氣」政策 ，並投入高達357.963億元 （其中中央補助323億元），宣稱「讓學生不論在都市或鄉村都有冷氣的學習環境」。從本次地方選舉結果論來看，行政院這筆高達357億元公帑支出，雖讓許多冷氣空調與相關業者財源滾滾、樂不可支。但顯然從都市到鄉村的廣大選民們，並不買單。

另一個有意義的對照組，則是現行健保體制下對於癌友照護漏洞的問題。詳言之，全民健保開辦將近30年，舉凡從輕症感冒到重大傷病全都保，造就民眾高滿意度。然而，在此高滿意度背後，台灣正面臨人口快速老化等因素帶來的癌症威脅如海嘯席捲而來。根據衛福部統計，癌症已連續40年高居國人十大死因之首，且癌症時鐘年年快轉，2019年平均每4分20秒就有一人罹癌，相較於2005年平均7分38秒已大幅縮短，癌症一年奪走逾5萬條人命，將近是新冠疫情3年來累積死亡人數的4倍。

健保是政府強制納保的社會保險，民眾一旦不幸罹癌，只能寄望健保大傘能替他們遮風避雨、給予適切的治療續命。只是，在政府不願掀開調漲健保費率的壓力鍋下，儘管有口號式喊出「投資健康」，但只聞樓梯響，沒有具體增加投資健康的計畫，看不見政府打擊癌症的決心，既然開源沒著落，健保只能採取強力節流措施，後果是創新治療給付速度更慢、門檻更高，且遠落後國際治療趨勢，導致全台80萬名癌友家庭在抗癌路上荊棘滿布。具體來說，根據台灣癌症基金會統計，假設有100人適合該藥品治療，平均僅30人能真正受惠於健保給付，另70人得被迫在錢和命之間無奈抉擇，幸運者有積蓄或商業保險支應，勉強能透過自費用藥維持生命、治療期間的生活品質；倘若無法負擔自費用藥，就只能一等再等，用餘命和健保對賭，但最後往往是癌友等不到健保給付擴張就病逝的悲劇。

即興式、從天而降式的「班班有冷氣」政策都能燒掉357億元鉅款，要舒緩上述癌友們的悲劇繼續發生，只要政府心念一轉，逐年投入百億預算於癌症治療、精準檢測、病人照護、癌症醫學中心（醫院）、弱勢協助等領域，未來並與健保3.0順利銜接，如此才是把錢花在有感施政上的賢明判斷。

文末，再度衷心呼籲黨政層峰，「投資健康」不應淪為口惠而實不至的政治芭樂票，在台灣即將邁入超高齡化社會之際，癌症對國人的健康威脅已是不可承受之重，健保是全民的保護傘，不該汲汲於節流，而應擴大投資創新治療，幫助癌友也能繼續在社會上有尊嚴地自立自強並支撐家庭，別讓80萬名癌友陷入要錢沒命、要命沒錢的痛苦煎熬裡。


●作者：羅承宗／台大法學學士、碩士，輔大法學博士。現為南臺科大財法所教授

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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