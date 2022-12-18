周星馳也瘋世界盃！All in「這國家」奪冠：信你了兄弟
2022卡達世界盃將在今（18）日晚上23時舉行最後一場賽事，由上屆冠軍法國隊和南美強權阿根廷角逐冠軍，全球都在關注，就連名人都不例外。對此，喜劇天王「星爺」周星馳就表示要全押這國家贏球，並興奮直呼「信你了兄弟！」
娛樂中心/綜合報導
向來生活低調的周星馳，自從今年開創個人Instagram之後，就頻頻發文與大家互動，今日中午，周星馳就分享愛狗Kio預言世界盃冠軍的照片，只見身穿「少林足球隊」球衣的Kio，被星爺問說「今晚應該買哪隊？」
怎料，下一張照片就看到Kio把手放在阿根廷的國旗上，讓星爺直呼「All In啦Bro！」、「信你Bro！」照片立刻獲得上萬名粉絲討論，「法鬥都選阿根廷」、「是不是真的？我相信你啦星爺。」更有人留言笑說，Kio跟章魚哥保羅有沒有關係？星爺也熱情回應，「同父異母的親生兒子！」
事實上，周星馳跟足球很有淵源，其中就屬2001年的電影《少林足球》最讓人印象深刻，不僅在全球創造亮眼的票房，更是星爺第一部在歐洲大規模上映的電影，也是歐洲至今為止重播率最高的華人作品，而在2006年的世界盃，塞爾維亞與象牙海岸的賽事前半個鐘頭，該場地就曾播放一段《少林足球》的電影片段。（編輯：詹鎰睿）