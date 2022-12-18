搭小黃夠方便　中市計程車招呼站逾百站

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交通局長葉昭甫表示，台中市率全國之先推動計程車招呼站標誌更新計畫，透過以黃色為底色，以計程車圖案為主體，搭配英文字書寫「TAXI」組合而成外觀為方形的牌面，讓民眾一目了然，並與國際化順利接軌，相較105年僅有75處計程車招呼站，隨著台中市的蓬勃發展，交通局持續檢討供需情形，至今年已大幅成長54%，目前達116處計程車招呼站。
葉昭甫指出，計程車市場供給由駕駛或車隊依各地需求情形自主經營，台中市幅員遼闊，人口密集度不像北部都會區以巡迴攬客的短程接駁為主，因此依據「台中市計程車招呼站設置管理要點」規定，計程車招呼站設置於有交通接駁需求的公共出入場所，並考量道路寬度、交通流量、停車需求、行人通行等條件後設置。
為了讓民眾安心抵達目的地，交通局在火車站、捷運站、百貨商場、醫院等有乘車接駁需求的區域設置計程車招呼站，除了滿足不會使用電話或網路叫車的民眾需求外，也讓駕駛省下巡迴攬客的成本，提高營業收入。
交通局提醒，台中市計程車招呼站僅供小黃計程車臨停載客時候車使用，且駕駛不能離座攬客，另非傳統黃色車身的多元化計程車及其他車種車輛一律不得停放佔用，經檢舉有違規情形者將報請警察局開罰。為體恤計程車駕駛中午用餐時段停車不便，交通局已在西區大誠立體停車場、西屯區市政公園停車場、南屯區南屯國小地下停車場、北區新興停車場等4處路外停車場，提供小黃司機每天一次2小時免費停車外；另提供全市共5萬多格路邊停車格，每天11時至13時供小黃司機免費停車，讓司機們可安心用餐及休息。