挺大S網紅挨告了！張蘭發聲明 汪小菲嗆「你可逼逼了」
汪小菲和大S的離婚大戰，儼然成了輿論拉鋸戰，在雙方提出不同說法與證據，網友開始選邊站，為支持的那方說話，在大陸有不少女律師、網紅力挺大S，其中一位名為「芳姐說真話」的時尚博主，長期發布影音怒批汪小菲與張蘭利用營銷號炒流量，微博被大S關注按讚，也引起汪小菲反擊，母親張蘭今（18）發表聲明要告該女毀謗，連網友都被捲入離婚風波。
記者江芷稜/綜合報導
這位自稱芳姐的博主，本月發布多條影片批評汪小菲婚內出軌、張蘭炒作新聞，更指控她賣的酸辣粉、食品有致癌危險，讓張蘭氣得不得了，立刻留言「讓你過年進牢，一直不理你」，她也無所畏懼，回嗆「你請那麼多水軍、營銷號發通稿，惡意造謠、詆毀、抹黑大S和她全家，愚弄民心，請問你和汪小菲要不要坐牢？！」
芳姐也攻擊汪小菲婚內出軌，認為這次離婚是男性打壓女性，號召女性應為自己發聲，獲得網友按讚，大S也關注其帳號，日前肺炎確診、虛弱得不得了的汪小菲，則氣得留言給芳姐「必須告你！」、「你可逼逼了，等我的律師函」。
張蘭今委由律師發聲明喊告，「我的態度就是對所有誹謗、侮辱、造謠絕不姑息，並追究其刑事責任，為社會除害」，要用法律當武器捍衛自己。不過，網友對此舉反應不一，有人留言「支持蘭姐討回公道！」、「這人就是為了蹭熱度什麼話都說，明顯就是秀下線。張蘭提告這廝是對的！」、「這麼過分就不要忍了，維護自己的核心利益吧！」另一派網友則笑說「作賊喊抓賊之現實微博版」、「你有正義還詆毀攻擊前兒媳的私生活！」、「笑死，先去香港服刑吧」。