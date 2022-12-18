世界盃冠軍戰今晚開踢！梅西最後一舞奪冠？5大亮點1次看

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卡達世界盃開賽前，關於「梅西最後一屆世界盃」的消息就不斷傳出，而梅西本人也在阿根廷4強戰擊敗克羅埃西亞後，親口證實「決賽將是我在世界盃的最後一場比賽。」梅西生涯共參與過4屆世界盃，總進球數11球，職業生啀也曾收穫7座金球獎、6次世界足球先生，不過唯獨沒有拿過世界盃冠軍。今日這場冠軍戰將是梅西在世界盃第26次出賽，也會使他成為世界盃出賽紀錄保持人，究竟梅西能否替自己傳奇的生涯再寫下一筆紀錄，是全世界都非常關注的焦點。
看點2：梅西、姆巴佩上演母隊內戰
阿根廷與法國帶當家球星梅西、姆巴佩，目前都皆效力於「巴黎聖日爾曼」職業隊，今日冠軍賽不僅要正面上演另類「內戰」，為各自國家爭光外，兩人在本屆「金靴獎」的競爭也相當激烈。在冠軍賽前，兩人目前都累積攻進5球，不過依國際足聯金靴獎排名認定，進球數相同會先比較誰的助攻數多，梅西目前有3次助攻、姆巴佩則有2次助攻，金靴獎評比上梅西暫時領先。屆時若連助攻數都一樣，則出賽時間較低者獲得，不過相信兩位當家球星都會優先將球隊榮譽放在第一位，以團隊為主在場上拼鬥。
看點3：法國能否完成二連霸？
今年法國隊繼2018年後連兩屆殺入世界盃冠軍賽，能否締造「二連霸」值得關注。回顧歷年世界盃，在1930年後，僅巴西在1958、1962，以及義大利在1934、1938曾完成二連霸的成績，近40年更是沒有這樣的案例，由此可知，衛冕世界盃是一項非常困難的成就，而法國上屆決賽4:2擊敗克羅埃西亞後，其實這屆仍保留不少上屆的冠軍功臣，包括總教練德尚、前鋒姆巴佩、格里茲曼、吉魯、登貝萊、後防瓦拉內及洛里等，在現代多數球迷大多為見證世界盃連霸的情況下，法國今年特別備受矚目。
看點4：兩大頭號球星之外 副手強碰也好看
眾所皆知，法國對戰阿根廷，最具討論度的就是梅西和姆巴佩的對弈，不過在兩人身邊，也各有一名表現不可忽視的帶刀護衛，在梅西身旁，首次在世界杯亮相的22歲前鋒阿瓦雷茲本屆已踢進4球，4強對戰克羅埃西亞更上演梅開二度。姆巴佩身旁，則有法國國家足球隊史進球王吉魯，本屆世界盃也同樣踢進4球，36歲的他在場上仍具有極大的影響力，甚至在8強對戰勁旅英格蘭時，頂住壓力在第78分鐘攻破球門，成為法國隊的救世主。
看點5：兩隊歷史交手12回 阿根廷佔優勢
撇除世界盃賽事，法國、阿根廷在國際賽事共交手12次，其中9次為友誼賽，阿根廷共取得6勝3和3敗的對戰優勢，而兩隊則是曾在1930年、1978年以及2018年的3屆世界盃賽場上交手過，1930年、1978年世足都是在小組賽碰頭，阿根廷皆拿下勝利，但最近一次2018年俄羅斯世界盃，法國隊在16強淘汰賽中4:3力克阿根廷，今日再度碰頭就是最關鍵的冠軍戰。