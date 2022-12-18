世足熱潮／冠軍戰買氣旺 投注站老闆：下「這比數」最多
卡達世界盃足球賽冠軍戰將在台北時間今（18）日晚間11時，由法國對上阿根廷爭奪最終王者！球賽開始前球迷情緒高昂，紛紛下注運彩支持自己喜歡的球隊，台灣運彩買氣相當旺！《NOWnews今日新聞》記者今日走訪台北市中山區數間台灣運彩投注站，掌握最新下注情況的老闆們透露，目前兩隊投注情況勢均力敵、賠率超接近，不讓分賠率法國2.4、阿根廷2.25、和局則是2.8；不少彩券行都說，較多人購買的熱門比數為「1：2」，但壓法國贏或阿根廷都有。
記者蕭涵云/台北報導
面對晚間即將開踢的世足冠軍賽，由賽前大家就相當看好的法國對上阿根廷，雖然天氣寒冷、但不少球迷們已經準備好晚上熱血觀賽，當然運彩也感受到民眾的熱情，目前下注戰況激烈，投注站老闆分享，兩隊廝殺到最後出線，實力其實蠻接近的，也各有支持者，賠率算是不相上下，截至12/18下午，目前不讓分賠率法國2.4、阿根廷2.25、和局則是2.8。
南京東路巷弄裡一家熱情的投注站老闆還分享，往年世足賽冠軍戰的賠率都蠻接近的、不會差太多，以他的觀察經驗來講，「不會差到0.2以上，大概都是0.1～0.15左右」；他還透露，目前最熱門的下注分數則是比數「1：2」，但是壓法國贏或阿根廷都有，他分析一方面是兩隊勢均力敵、再來就是彩迷都希望賠率能夠高一點，所以多見這種下法。
他更分享，下和局的彩迷也是有，而且除了和局，更精準的玩法是下出比數「0：0」、「1：1」的和局，壓中的彩金就會贏更多，不過當然也是因為難度較高的緣故。面對目前賠率如此接近，投注站老闆反而認為彩迷們更不用想太多，因為實力相當的情況下，就是按自己心中所想的簡單下即可。