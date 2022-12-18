父親忌日罕未出席！韓專家：金正恩忙於構思明年重大計畫
北韓領導人金正恩每年到了12月17日這天，都會率領官員前往錦繡山太陽宮向父親哀悼，然而今年逢父親逝世11週年，金正恩卻和胞妹金與正、心腹趙甬元皆未出席參謁場合。韓國專家分析，金正恩在父親忌日的缺席意味著他可能在籌備「更重要的事」例如明年的國政計畫。
國際中心楊智傑／綜合報導
北韓官媒《朝中社》報導，朝鮮勞動黨中央委員會、最高人民會議常任委員會、內閣、武力機關幹部等官員們今（18）日前往錦繡山太陽宮參謁，並形容金正日為建設社會主義強國、人民理想的社會的偉大將軍；由於今年並非官方特別重視的逢五、逢十，現場只有內閣總理金德訓、外務相崔善姬、勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天等人出席。
根據《韓聯社》分析，這次悼念並未見到金正恩、金與正兄妹，最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、黨組織書記趙容元、勞動黨副委員長金汝貞也一一缺席，這和過去金正恩每年前往太陽宮參謁，甚至舉辦大規模中央追悼大會明顯不同。
韓國軍事專家認為，金正恩在日前才動身前往平安北道鐵山郡視察固態燃料引擎發射實驗，預計金正恩與趙甬元等領導高層接著會前往白頭山或鄰近的革命聖地三池淵市等特定地點。
國家統一研究所北韓研究部負責人洪民透露，如果沒有發生影響參謁行程的重大事件，那麼金正恩將會在當地構思明年國政營運計畫，以應對即將在年底召開的北韓勞動黨中央委員會全體會議。