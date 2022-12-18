T1／魔獸缺陣！艾夫伯砍31分無用　雲豹主場被噓吞6連敗

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兩隊在12月4日時就曾在海神主場交手過，但那場霍華德未能出賽。今天開賽後，雲豹在中鋒拉佩塔帶領下打出6:0的攻勢，之後艾夫伯展現CBA得分王得風采，遠投近切連續得手，首節打完主場軍以24:21領先。
次節艾夫伯持續加溫，該節打不到4分鐘，得分就已經突破了20分了，雲豹也一度領先到14分，海神靠著兩記三分球追趕上來，雲豹47:48落後1分，艾夫伯得到21分，胡瓏貿攻下12分。
易籃再戰後，兩隊在分數上開始拉鋸，海神靠著嫻熟的攻防轉換開始將分數稍微拉開，第三節打完握有5分領先。末節拉佩塔連拿4分、鄭瑋跳投得分，讓球隊反超，比賽也隨之進入到白熱化階段。
比賽最後2分06秒，雲豹領先1分，海神喊出暫停，之後靠庫薩斯快攻放籃得分，接著林宜輝被犯規兩罰全中，回過頭來布銳克曼拋投得分，海神在最後23秒再度反超。雲豹關鍵時刻把球交給艾夫伯，但他高難度三分出手沒進，布銳克曼2罰1中，之後林宜輝外線又沒中，比賽結果也大致底定。
此役由於不滿霍華德沒有上場，場邊雲豹球迷在下半場已經開始出現不滿的聲音，甚至在雲豹球員罰球時，噓聲大作；全場甚至有人開始幫海神球員加油，場面十分奇特。
這場比賽霍華德並沒有上場，雲豹進攻主要依靠艾夫伯，他得到全隊最高的31分，另外有13籃板6助攻；拉佩塔得到12分12籃板，林宜輝18分，鄭瑋15分。
海神方面，布銳克曼繳出19分12籃板11助攻的「大三元」表現，庫薩斯20分11籃板，胡瓏貿15分10籃板，吳曉謹命中3顆三分球、得到13分。