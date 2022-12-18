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愛莉莎莎課程爆賺近5千萬！嗨曬重大喜訊：夠開心生活了

▲估計課程賺近5千萬，愛莉莎莎發文感謝大家。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲估計課程賺近5千萬，愛莉莎莎發文感謝大家。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

娛樂中心/綜合報導

知名YouTube愛莉莎莎，日前開售線上課程，教導大家如何利用自媒體賺錢，截至今（18）日下午16時，學員已經達到13177人，一堂課3680元，等於賣出近5千萬元，數字非常驚人。對此，愛莉莎莎就曝光收入真相，同時也透露賺到錢後的下一步動作。

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面對外界形容「是不是賺爛了？」愛莉莎莎則在IG發文撇清，「是真的有賺錢，感謝大家支持，不過跟大家想像的金額可能差很多唷！」她解釋，平台上的營業額，不僅要扣除折扣碼、廣告費、製作費等費用，接下來還得跟課程平台分潤，然後再跟經紀公司猜拆分，「最後屬於我的，其實算起來可能不到1/3～1/4，還要再乖乖繳稅。」

▲估計課程賺近5千萬，愛莉莎莎發文感謝大家。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲截至今日下午，愛莉莎莎課程共賣出13177人，大約賺近5千萬。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
不過，愛莉莎莎仍非常開心在文中分享喜訊，「夠我沒有壓力的開心生活了，賺錢第一件事就是想幫爸媽重新裝潢房子，可以讓爸媽生活的舒服一點，也可以讓大家有更多大改造房子的影片可以看！是不是一舉兩得呢？」

貼文曝光後，大家通通感到佩服，「真的好厲害啊！」、「很期待課程，送自己一個四月生日禮」、「真心覺得只要是靠真本事，不偷不詐不管賺多少都是本領！值得力挺和推崇喔！」、「已經迫不及待想上課了」、「1/4也是1000萬了，真的超級會賺錢，欽佩滿滿。」（編輯：詹鎰睿）

▲估計課程賺近5千萬，愛莉莎莎發文感謝大家。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎挺過一連串風波，不斷從黑翻紅，收入十分可觀。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

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