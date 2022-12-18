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寒流來襲「寶寶半夜出怪聲」　趙小僑崩潰求救：怎麼辦

▲趙小僑女兒遇到寒流來襲，半夜凍出類似哭啼的怪聲。（圖／翻攝趙小僑臉書）
▲趙小僑女兒遇到寒流來襲，半夜凍出類似哭啼的怪聲。（圖／翻攝趙小僑臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

43歲趙小僑和大12歲劉亮佐結婚6年，前後花200萬元人工受孕，終於求得一女「典典寶寶」，近來下探低溫6度的霸王寒流來襲，5個月大的典典寶寶睡眠受干擾，半夜「咿咿啊啊地好像在哭」，讓趙小僑心急如焚，上網求助怎麼幫嬰兒保暖？

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▲趙小僑煩惱該怎麼嬰兒保暖。（圖／翻攝趙小僑臉書）
▲趙小僑煩惱該怎麼嬰兒保暖。（圖／翻攝趙小僑臉書）
趙小僑說，昨天典典寶寶睡得不是很好，咿咿啊啊地好像在哭，查看了以後發現她的臉跟手臂冰涼涼的，早上把她抱到客廳，蓋上大人的被子，再把寶寶的頭圍起來，按摩一下她的手，就睡得很好了，趙小僑緊張說：「但是大人的被子太重，半夜她一個人睡覺把頭圍起來又太危險，應該不適合。」

趙小僑表示女兒入睡是穿長袖包屁衣、褲子、防踢被，蓋薄被子，之前她也試過開著暖氣，但也擔心開一整晚會不會對寶寶不好？希望媽媽前輩們指點意見。自認有點神經質的她說過，當了媽媽有點被害妄想症，腦袋裡有很多不好的想法，其中一個就是怕典典寶寶踢被子，蓋住口鼻不慎窒息怎麼辦？

▲趙小僑擔心厚重被子會蓋住女兒口鼻。（圖／翻攝趙小僑臉書）
▲趙小僑擔心厚重被子會蓋住女兒口鼻。（圖／翻攝趙小僑臉書）
對此，網友也紛紛分享自己的作法，「評估小孩冷熱是觸摸脖子和後背，摸手腳不準喔」、「可以開暖氣放杯水」、「家裡有暖氣可以開著唷，怕太乾就開加濕器就好」、「替孩子戴帽子也很有保溫的效果」、「長袖長褲防踢被加被被已經很夠了」。
 

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