郭書瑤上《營業中》引女主持人醋意 浩子狂偷看老婆臉色
在最新一集《嗨！營業中》，節目找來郭書瑤（瑤瑤）擔任小幫手，浩子和庹宗康、姚元浩等人似乎被對方美貌迷住，沒有把女主持人吳映潔（鬼鬼）和莎莎放在眼裡。而今（18）日，浩角翔起一起出席「築愛齊步走」公益活動時，浩子解釋：「沒辦法！這是正常發揮！因為我們合作這麼久，早已昇華成家人，那這次有朋自遠方來，當然會特別開心。」至於是否真的有被郭書瑤美色迷住？浩子秒答：「多少會有一點！」還透露昨晚全家一起看播出時，就有一直注意老婆的臉色。
記者侯家瑜/台北報導
2022進入倒數，向來被封為「尾牙冠軍」的浩角翔起，謙虛表示其實已經落後好幾年，而今年2人合體和個別接下的尾牙主持，加起來差不多7、8場，還當場相互吐槽，平常根本沒有關注彼此，至於價碼是否10年來皆始終如一，浩子笑說：「當然要水漲船高！」一旁經紀人傻眼直呼：「是共體時艱！你是不是用錯詞?」阿翔則趕緊圓場：「如果有就接，畢竟廠商也有難處，我們不太會去過問價錢，都是等入帳才知道多少錢。」
談到出國計畫，阿翔透露在今年年中，因為網路節目《鬧著玩》的關係，已有開始去和部分旅行社聯繫，希望可以帶整個團隊出去玩，且節目上個月本來就有計畫要去泰國，但礙於「0+7」政策，返台後無法脫口罩錄影，所以就派女主持人先行探訪，也透露年後會去沖繩一趟。