夏威夷「末代公主」高齡過世　生前同性伴侶曾幫爭奪財產

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夏威夷王國成員受美國政府禮遇，儘管並沒有給予的正式頭銜或職務，但卡瓦納納科亞的祖母阿比蓋爾坎貝爾（Abigail Campbell）是所謂的王室後裔，祖母在卡瓦納納科亞6歲時合法收養了她，並選定她為正統繼承人，也就是如果君主制復辟、原住民認定王室實際地位恢復，那麼卡瓦納納亞就會是正統的王室成員，也因此她被稱為「夏威夷的末代公主」。
卡瓦納納科亞出生於1926年，她是愛爾蘭商人詹姆斯·坎貝爾（James Campbell）的曾孫女，這個商人靠著在夏威夷種植甘蔗致富，是當地最大的地主之一。坎貝爾的女兒阿比蓋爾嫁給了被指定為夏威夷王位繼承人的大衛·卡瓦納納科亞王子，因此卡瓦納納科亞從小被當成繼承人培養。
檀香山社區學院的夏威夷語副教授基奧拉納（Kimo Alama Keaulana）指出，夏威夷人非常重視家族系譜觀念，因此擁有高貴血統的公主備受尊崇，卡瓦納納科亞被視為「夏威夷王室所有尊嚴、智慧及藝術的縮影」。卡瓦納納科亞熱愛賽馬，本人也喜歡飼養馬匹，曾經靠著飼養賽馬入選美國名人堂，被譽為該產業歷史上重要的女性培育者，2016年也獲得科羅拉多州立大學頒發榮譽學位。
卡瓦納納科亞曾和一名男性訂婚，但在她的一生中絕大多數的戀愛對象都是女性，本人更是同性婚姻的堅定支持者。在她和諸多性別運動團體的持續推動下，夏威夷同性婚姻自2013年12月2日開始合法化。2017年，她與已相戀20年的同性伴侶沃絲（Veronica Gail Worth）終於結婚，但突然中風的她被長期雇用的律師萊特（Jim Wright）認為喪失管理信託資產能力，因此陷入信託資產爭奪戰風波。
當時卡瓦納納科亞名下有2.15億美元（約新台幣66.6億元）信託資產，律師萊特要求法院將其資產管理權轉移到自己名下，但卡瓦納納科亞主張自己雖一度中風，但並未失去自主能力，並另聘律師希望由妻子擔任信託資產的管理人。然而最終法院並沒有將資產管理權轉交給律師萊特或沃絲處置，而是交付夏威夷第一銀行（First Hawaiian Bank）協助代管。
卡瓦納納科亞也投身在許多公共事務，包含資助夏威夷原住民學生獎學金、反對檀香山鐵路計畫與巨型望遠鏡建造等，她也經常將末代君主卡拉卡瓦國王（King Kalakaua）及卡皮歐拉尼王后（Queen Kapiolani）的私人物品進行公開展示，作為傳統文化教育的傳承。
夏威夷王室住所「伊奧拉尼宮」（Iolani Palace）如今也成為博物館用途，該機構經常獲得卡瓦納納科亞資助維護費用，更是全美國唯一一個王室居所。該機構日前宣布「夏威夷最後一位公主」以96歲高齡辭世，夏威夷州長格林（Josh Green）也証實此事並決定降半旗致哀。
夏威夷州長格林表示，「卡瓦納納科亞是夏威夷原住民事業的熱情倡導者，相信她的財富會被用於協助保存夏威夷原住民文化及人民。」