不滿被開單！台中男衝派出所 亮身分證嗆「我爸蕭家淇」
台中市一名男子因不滿在一中商圈違停被開單，竟於本月15日衝進派出所理論，期間還掏出身分證，並高分貝向警方嗆稱「我爸是副市長蕭家淇」，影片曝光後，立刻引發網友熱議，對此，台中市前副市長蕭家淇則未作出回應。
編輯中心/綜合報導
據了解，該名男子因不滿違規被開單，遂於本月15日下午，與另名女子前往第二分局育才所「討要說法」，過程中，男子情緒激動質疑警方舉發不當，聽到值班警員回覆「若你覺得我們同事開錯單，麻煩你去監理站申訴」，該男子竟突然甩出身分證，嗆稱「我爸是副市長蕭家淇」，同時要求警方看看證件背面的父母名，離譜行徑，全被一旁民眾錄下。
第二分局指出，本月15日下午3時許，一名自稱蕭家淇兒子的男子，到育才派出所質疑警方舉發不當，因此值班員警便當場告知，本案係該車於14日晚間，紅線違停在一中街、育才街路口，故依道路交通管理處罰條例第56條1項1款舉發應無問題。
同時值班警員也表示，若對交通違規舉發有任一疑問，都可以依程序申訴；另外，由於男子身分與本案無關，因此警員並未深入了解，也沒有看其身分證背面父母欄位，無法證實這名男子是否真的為前副市長蕭家旗的兒子。（編輯：陳苾暐）