冷空氣一波接一波！下半週恐再迎寒流 1圖秒懂1週天氣
昨（17）日今年入冬第一波寒流報到後威力驚人，各地氣溫直線下降，中央氣象局表示，今（18）日晚間至明（19）日清晨，寒流和輻射冷卻將持續影響，攝氏10度以下低溫的範圍會更廣，包括台南以北低溫僅剩攝氏6~9度，高屏地區也只有攝氏10~13度，不過白天太陽上升後氣溫就會大幅回升至週二（12/20），不過週三（12/21）起又有一波「強烈大陸冷氣團」來襲，且發展到後期不排除變成寒流的可能性，預計將從週三冷到下週日聖誕節（12/25），較慶幸的就是冷空氣不帶水氣，下週都較乾冷，相對降雪的機率也很低。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員林定宜指出表示，寒流今晚、明日清晨持續影響，明日白天後減弱，各地天氣明顯回溫，高低溫差距都將有10度以上的落差，整體回到溫暖舒適的環境，週二則又再回溫攝氏2度左右，北部攝氏18~21度、中南部攝氏23~26度。週三新的一波強烈大陸冷氣團報到，北部氣溫將驟降至攝氏12~18度、中部攝氏14~23、南部攝氏17~26度、東部攝氏18~23度，情況將持續到週日，實際強度仍有待觀察，不排除增強為寒流的可能。
林定宜說，未來一週雖然仍有冷氣團影響，但水氣偏少，只有週三強烈大陸冷氣團剛報到時，北部和東北部會有零星短暫雨勢，其餘整週都是乾冷的天氣型態，也因此下半週就算寒流再來，各山區降雪的機率也偏低；整體來說，未來的冷空氣都是「一波未完一波又起，還沒回溫完又降溫」的情況，民眾請時刻注意氣象局所發布的最新預報資訊
明日天氣部分，林定宜指出，今晚入夜至明日清晨寒流持續影響，台南以北地區低溫攝氏6~9度，其餘地區攝氏10~13度，白天太陽出現後北部高溫可達攝氏18度、中部攝氏22度、南部攝氏23度、東部攝氏19度，降雨部分，基隆北海岸及台灣東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨。