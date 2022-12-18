北韓今年累計發射60枚飛彈 岸田︰隨時做好突發事件準備
北韓今年試射飛彈數量之多前所未見，繼成功測試「高推力」固體燃料發動機後，今早又再度朝日本海發射2枚飛彈，累計今年共發射超過60枚飛彈，引發國際高度關注。日本首相岸田文雄對此下達指示，要求相關部門「隨時做好突發事件準備」。
國際中心楊智傑／綜合報導
北韓時隔一個月再度試射飛彈，11月時飛彈落入日本專屬經濟區內，距離日本約200公里。日本海上安保廳表示，今天這次試射有2枚飛彈落在專屬經濟區以外，日本軍方預估，2枚飛彈射程最高達550公里、飛行距離約250公里，目前沒有傳出日本船隻或飛機受損消息。
對此，日本首相岸田文雄下達3點指示，包含對大眾提供迅速且正確訊息、確認船隻和飛機安全、隨時做好突發事件準備；日本防衛副大臣井野俊郎則表示，日方已經通過中國大使館向北韓表達抗議。
北韓迄今全年發射逾60枚彈道飛彈，其中包含一枚能到達美國本土的洲際彈道飛彈，不僅打破單年發射飛彈紀錄，加上成功測試「高推力固體燃料發動機」（high-thrust solid-fuel motor），使飛彈的移動性更高、更快發射，讓飛彈能夠在沒有警告或準備時間的情況下發射，使鄰國緊張情勢升高。