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韓國啦啦隊女神辭職了！原因超慘烈　網心疼：過來台灣吧

▲韓國啦啦隊女神李多惠離隊！讓台灣網友一陣暴動：「拜託來台灣！」（圖／翻攝自李多惠IG）
▲韓國啦啦隊女神李多惠離隊！讓台灣網友一陣暴動：「拜託來台灣！」（圖／翻攝自李多惠IG）

娛樂中心/綜合報導

韓國職棒起亞虎的啦啦隊正妹「李多惠」，現年才23歲就憑著亮眼的外型與精湛的舞蹈，迅速從韓國紅到台灣，更成為國外首屈一指的啦啦隊女神。不過，人紅是非多的她，前陣子卻遭到內部人士攻擊，引發爭議，最後選擇離開球團，消息傳到台灣後，立刻掀起暴動，紛紛敲碗來台發展。

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據韓國媒體綜合報導，起亞虎的內部團員，疑似在IG上攻擊李多惠，搶走了球員們的風采，更認為李多惠擅自發布班表，還有和粉絲們的拍照互動等行為，完全是在把自己當成名人在經營，也讓李多惠飽受外界攻擊。

▲韓國啦啦隊女神李多惠離隊！讓台灣網友一陣暴動：「拜託來台灣！」（圖／翻攝自PTT、李多惠IG）
▲似乎是因為太紅、以及太親民的行為，遭到內部人士攻擊與批評。（圖／翻攝自PTT、李多惠IG）
對此，李多惠10月15日則發文致歉，她強調，加入啦啦隊4年來，從沒有想過自己會受到如此關注，對於公告班表一事，她只是想給遠道而來的球迷一份小禮物，也是她首次這樣做，也沒有每次比賽前都有30分鐘的粉絲拍照時間，至始至終都不認為自己是名人，也沒有跟其他啦啦隊們有不同的待遇，最後再經過深思熟慮後，她決定離開球團，希望能在新的地方與大家見面。

▲韓國啦啦隊女神李多惠離隊！讓台灣網友一陣暴動：「拜託來台灣！」（圖／翻攝自李多惠IG）
▲離隊消息曝光後，也讓不少韓國粉絲感到可惜。（圖／翻攝自李多惠IG）
消息傳回PTT之後，網友們紛紛暴動，「看來明年，她不會留在起亞虎啦，台灣球團看能不能把她挖過來~」、「樂天表示我要了」、「她真的很會跳，超級會跳」、「韓國穎樂」、「來中職能幫球隊吸粉又不算外援，賺」、「請問轉隊費可以募資嗎？」（編輯：詹鎰睿）



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