球團被噓爆！魔獸登錄卻沒上場 球迷怒轟：已申訴消保會
NBA巨星「魔獸」霍華德加盟桃園永豐雲豹隊後，讓台灣掀起一股「籃球熱」，不過今天（18日）永豐雲豹球團雖有將魔獸放在登錄名單內，但整場比賽卻都讓他坐板凳，導致主場上萬球迷發出噓聲，還有人「倒戈」幫對手加油，事後憤怒的球迷在PTT上表示，先前球團在記者會宣稱，魔獸會連續出戰3場比賽，結果整場都沒看到他登場，這豈不是浪費中南部地區球迷的時間、交通費，因此目前已向消保會申訴，希望球團能重視球迷，並做出道歉。
編輯中心/綜合報導
據了解，近期連敗的永豐雲豹隊，今天回到主場迎戰聯盟衛冕軍高雄全家海神，中場休息結束後，國體大體育館的球迷開始出現鼓譟，不時呼喊霍華德的名字，希望能見到他本人上場，不料時間一分一秒過去，「魔獸」仍在板凳上，絲毫沒有任何動靜，導致大量雲豹隊球迷倒戈，開始狂噓自家球隊，甚至怒喊「不打要先講啊」、「退票」等語。
事後魔獸在場邊當「啦啦隊」一事，在PTT台籃板掀起熱議，永豐雲豹的粉專也被大批網友灌爆，更有球迷指出，如果魔獸受傷無法出賽，球團好歹可以在賽前先告知，而不是賽後才喊冤，中南部一堆球迷，僅因球團說魔獸會上場，就花費大量時間專程北上看球，結果換來卻是一場空，根本不尊重球迷，所以自己已向消保會申訴永豐雲豹隊，同時也呼籲眾人一起出聲，讓球團知錯並道歉。（編輯：陳苾暐）