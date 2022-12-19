北韓又射彈引議！官媒：研發間諜衛星的「最後階段測試」
北韓近來動作頻頻，韓國聯合參謀本部（聯參）18日表示，北韓當天上午又從平安北道東倉里一帶發射2枚疑似是中程彈道導彈（MRBM）的飛行物，不過北韓方面聲稱，18日發射的是搭載測試衞星的運載器，是針對間諜衛星的「重要最後階段測試」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》引述北韓官媒19日清晨報導，北韓國家宇宙開發院，18日在位於平安北道鐵山郡東倉里的西海衛星發射站，進行了偵察衛星開發最後階段的重要試驗，宣布將於明年4月完成首顆軍用偵察衛星的準備工作，極有可能最早於明年上半年開始首次試射。
北韓國家航天發展局發言人指出，這次測試的主要目的，是評估衛星成像和數據傳輸系統，以及地面控制系統的能力；以高仰角將載有「測試衛星」的載具發射至500公里高空，衛星測試產品並裝載了1部用於20m分辨率測試的全彩色相機、2部D光學頻譜相機、1個圖像發射器和收發器。
北韓官媒並沒有提到金正恩是否視察了這次的試驗，不過他在12月17日和胞妹金與正、心腹趙甬元缺席其父逝世11週年的參謁場合，被認為他可能在籌備「更重要的事」。
報導聲稱，北韓官媒還發度了若干北韓地區的衛星照片，然而，這幾天北韓降了不少雪，但官方公布的照片卻沒有多少雪的痕跡。