寒流強襲「清晨僅4℃」！21縣市低溫特報 週三再降溫
中央氣象局表示，今（19）日清晨受寒流影響，各地寒冷，最低溫4度出現在新竹縣峨眉測站，苗栗縣多個測站也跌破5度；氣象局針對21縣市發布低溫特報，全台僅有澎湖縣未亮燈，台南以北、宜蘭、花蓮、台東及金門有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，連江有持續6度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率。
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氣象局指出，今日清晨達此波寒流最高強度，白天起寒流就會逐漸減弱，氣溫逐漸回升，預測北部及東北部高溫約15至18度，其他地區19至23度，各地早晚氣溫仍偏低；降雨方面，由於大氣環境偏乾，只有基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今、明兩天冷空氣逐日減弱，天氣持續晴朗穩定，但預估週三至下週日(21至25日)，又會有另一波屬性偏乾的冷空氣逐漸南下。強度雖不如上波，白天各地在陽光下或不覺冷，但因入夜有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得又快又急，清晨部分平地最低氣溫常降至10度以下，早晚仍應特別注意保暖、防寒。由於冷空氣屬性偏乾，除了週三上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，各地持續至下週日，皆為晴朗穩定的天氣。（編輯：林莞茜）