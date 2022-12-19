梅西捧大力神盃！卡達首領「黑袍加身」含義曝：史上最強
2022卡達世界盃冠軍賽，由球王梅西（Lionel Messi）帶領的阿根廷對戰「衛冕軍」法國隊，最後PK大戰以4比2擊敗法國，為阿根廷拿下隊史上第三座世界盃冠軍，而梅西也如願舉起夢想中的「大力神盃」，賽後的頒獎典禮，卡達的國家首領當場為梅西「黑袍加身」，而此身尊貴黑袍象徵意義也曝光。
編輯中心／綜合報導
本屆世界盃冠軍由阿根廷奪下，頒獎典禮上，由卡達國王「埃米爾」（Emir）Tamim ben Hamad Al Thani為本屆金球獎得主梅西，披上名為「畢希（bisht）」的黑袍。而據《The Athletic》指出，「畢希」是阿拉世界流傳數千年的男性傳統服飾，也是皇室、財富和重大儀式的象徵，通常在婚禮或盛大宗教節日等特殊場合才會配戴，或者是給予特殊地位的官員或神職人員配戴。
梅西獲得「加冕」金邊黑袍，同時他也拿著他盼了近20年、夢寐已求的「大力神盃」，和隊友一同在台上歡樂慶祝，他在本屆世界盃共踢進7球，僅次於法國隊的超級球星姆巴佩(Kylian Mbappé)，他還創下了世界盃歷史最多的26場出賽紀錄，以及刷新了阿根廷國家隊的多項隊史紀錄，梅西不只舉起了生涯首座世界盃足球賽的「大力神盃」，也獲得代表本屆世界盃表現最優異球員的「金球獎」殊榮。同時他率領阿根廷在世界盃取得17勝，也是史上第一紀錄。
若加上這一座世界盃冠軍，梅西目前已經拿到了聯賽冠軍、賽季最佳球員、聯賽金靴；歐冠冠軍、歐足联年度最佳球員、歐冠最佳射手、六冠王、歐洲金靴、金童獎、金球獎、世界足球先生、勞倫斯最佳男運動員；國家隊方面，有世青賽冠軍(MVP+金靴)、奧運會冠軍和MVP、美洲盃冠軍(MVP+金靴)已及世界盃冠軍以及兩世足金球獎。（編輯：林莞茜）