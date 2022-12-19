姆巴佩鐵粉！竹科工程師「不讓分」投注 見結局噴100萬
卡達世界盃足球冠軍賽在台灣時間18日23時登場，賽事緊張程度被網友譽為「史詩級戰役」，最後由阿根廷在12碼PK賽以4：2奪下冠軍寶座，其中法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）上演「帽子戲法」，雖最後未能帶領法國獲得勝利，仍依舊為此屆世界盃寫下亮眼佳績拿下金靴獎。只不過比賽結束幾家歡樂幾家愁，一名姆巴佩鐵粉竹科工程師，賽前他砸下100萬，全買不讓分法國勝出，正規比賽2比2平手進入延長賽，但因其選擇「不讓分」的投注玩法，結局出爐後100萬直接蒸發。
編輯中心／綜合報導
據了解，運彩投注都是以法定比賽時間「90分鐘+傷停捕時」完成時的比賽結果決定，對此，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇透露，有一名竹科工程師相當支持姆巴佩，賽前就砸下100萬站邊法國，投注全買不讓分法國勝出，只是在最後冠軍賽中，阿根廷對法國的正規賽2比2打成平手進入延長賽，接著再3比3進入PK點球賽，最後是由阿根廷以4：2擊敗法國，讓該名竹科工程師的100萬也瞬間噴掉。
何昱奇表示，除了希望大家都能順利中獎外，也希望各界要長期支持足球運動發展，此外，也提醒彩迷應衡量經濟能力，不應過度投注。
姆巴佩因未能替法國衛冕成功而難掩失望，但他出色表現仍替他拿下金靴獎，成本屆進球數8球最高的球員，頒獎典禮過後，法國總統馬克宏也上前擁抱安慰他，相信年僅23歲的姆巴佩，未來發展值得期待。（編輯：林莞茜）