寒流減弱回暖2天！週三冷氣團又來 「10°C↓」低溫再現
今年入冬第一波寒流在上週末（12/17、12/18）肆虐，寒意非常明顯，而今（19）日清晨更是因為「輻射冷卻」作用配合，溫度也來到近期最低點，本島平地最低溫出現在新竹峨嵋，僅攝氏4度，苗栗縣多個測站也跌破5度，不過中央氣象局表示，今日白天起冷空氣逐漸減弱，各地將陸續回升，明（20）日也變得更加溫暖，週三（12/21）起又有一波「強烈大陸冷氣團」來襲，且發展到後期不排除變成寒流的可能性，預計將從週三冷到下週日聖誕節（12/25）。近期因天冷猝死案例頻傳，民眾一定要注意保暖以防意外發生。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師吳聖宇指出，寒流冷空氣今日白天起逐漸減弱，各地溫度回升情況將比較明顯，北部、東北部白天高溫將回到攝氏15~18度，中部及花東地區攝氏19~21度，南部地區攝氏21~23。不過今晚到明日清晨，又會有因輻射冷卻而出現的低溫，中部、北部、東北部以及花東縱谷內空曠地區低溫仍只有攝氏10~14度之間，局部單點甚至會掉到攝氏10度以下，南部低溫在攝氏14~16度，局部單點有降到攝氏10~12度的可能，顯現日夜溫差變化大，晚歸的民眾要特別注意太陽下山後的溫度下降情況。
針對輻射冷卻，氣象局長鄭明典也表示，「嘉南平原的輻射冷卻比較明顯，乾冷雖比濕冷好，但是早晚活動的機車族還是很辛苦，身體靈敏度也會受低溫影響」；而明日白天，各地會再回溫攝氏2度左右，北部攝氏18~21度、中南部攝氏23~26度。週三新的一波強烈大陸冷氣團報到，強度接近寒流等級，北部氣溫將驟降至攝氏12~18度、中部攝氏14~23、南部攝氏17~26度、東部攝氏18~23度，情況將持續到週日，實際強度仍有待觀察。
降雨部分，今日水氣乾燥，大部分地方有機會看到陽光露臉，僅剩東北部、東部還有一些雲量以及零星降雨，整體來說，由於週三的冷氣團水氣較少，基本上本週都是較為乾冷的天氣型態，僅週三冷空氣報到當天，北部、東北部地區會有較明顯的雨勢，提醒民眾，預估週四到週日（12/22~12/25）都將受到下一波強冷空氣的影響，配合輻射冷卻，空曠地區很有機會連續幾天都出現10度以下的低溫，民眾一定要做好禦寒準備。