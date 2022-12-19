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大S搬離汪小菲愛巢？電費、床墊惹議　揪具俊曄住2億豪宅

▲大S（左）傳出顧及具俊曄感受，選擇搬離與前夫汪小菲的愛巢。（圖／翻攝自大S IG）
▲大S（左）傳出顧及具俊曄感受，選擇搬離與前夫汪小菲的愛巢。（圖／翻攝自大S IG）

記者江芷稜/綜合報導

大S和汪小菲去年底離婚不久，閃電再婚韓星具俊曄，令前夫相當吃醋，傳出找人去愛巢搬走家具，甚至為了床墊、電費爭吵不休，選擇在眾人面前公開毀損床墊，成為熱門話題。根據《自由時報》報導，大S或許不想令歐巴處境太尷尬，已經搬離和汪小菲的昔日愛巢「台北信義」豪宅，默默搬回婚前購買的「國家藝術館」舊家，和妹妹小S居住的帝寶就近做鄰居。

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▲大S與前夫汪小菲鬧翻。（圖／NOWnews資料照）
▲大S與汪小菲鬧翻，還被前夫索討床墊。（圖／NOWnews資料照）
大S婚前以個人身分購入「國家藝術館」豪宅，目前市值約2億多元，婚後和汪小菲陸續購入的「冠德遠見」、「台北信義」，前者被報導為籌錢幫助S HOTEL過難關，2020年選擇售出，大S和家人後續則居住在價值4億多元台幣的「台北信義」豪宅，未料離婚後，汪小菲不滿具俊曄入住自己一手設計、裝潢、挑選家具的愛巢，屢次將家事搬上檯面。

▲今天下午1點左右業者噤聲不談老闆私事，稍早17:30於飯店門口銷毀汪小菲千萬床墊。（圖／記者葉政勳攝影）
▲汪小菲吃醋割開床墊，成功炒出流量密碼。（圖／記者葉政勳攝影）
除了電費、床墊問題不斷，狗仔隊經常在台北信義豪宅蹲守偷拍，讓大S不願出門，日常生活受影響。根據《自由時報》報導，大S與新婚老公具俊曄已經搬離「台北信義」豪宅，重返她以個人名義買下的「國家藝術館」，不願再跟汪小菲糾纏下去，《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人，尚未獲得回應。

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