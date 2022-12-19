宿醉載客！客運駕駛疑忘拉手煞車 中巴後滑神準撞入超商
今（19）日上午6時許，駕駛南投客運巴士的石姓司機，載客後把車停靠路邊到對面買早餐，但疑似沒拉手煞車，整台客運緩緩「往後滑」了將近100公尺，直接撞進超商大門，車內3名乘客和店內員工跟顧客聽聞巨響嚇一跳，所幸全案未造成人員傷亡，但令人吃驚的是，石姓司機酒測值高達0.6，已由警方帶回偵訊，後續將進一步釐清肇事責任是賠償事宜。
編輯中心／綜合報導
據了解，石姓駕駛駕駛南投客運，今日清晨載客準備前往仁愛鄉廬山、靜觀部落，車上有3名年長乘客，不料他在行經中山路2段埔里高工附近時，就先下車把車停靠路邊到對面買早餐，但沒想到該路段為緩坡，石男疑似因忘拉手煞車，使得車輛不受控慢慢地向後滑，嚇得車內乘客對駕駛狂喊「車子在後退！」，但駕駛發現時為時已晚，不但沒追上車，還在追車途中跌倒受傷，直到巴士滑了近100公尺，不偏不倚直撞進超商內，車尾完全卡在超商大門，由於角度精準，目擊民眾更驚呼「比足球射門還準」，所幸車內乘客和超商人員未因此受傷。
警方獲報後到場進行酒測，石姓駕駛竟高達0.6，後續已先將他帶回派出所進一步偵訊，並釐清肇事責任，客運業者接擭通知，也派出接駁車來載運乘客，後續將依規定懲處並商討賠償事宜。（編輯：林莞茜）