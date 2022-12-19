衛冕失利！法總統馬克宏賽後二度安慰姆巴佩 兩人對話曝
2022卡達足球世界盃決賽，阿根廷對戰法國，緊張刺激到進入12碼PK賽才分出勝負，其中法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）上演帽子戲法，在本屆世足人賽中個人共踢進8分榮獲金靴獎，但與冠軍擦身而過的遺憾，讓他在領獎時仍難掩失望，親自到場觀賽的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），也兩度上前擁抱安慰、出聲鼓舞，稍早馬克宏也向媒體透露他和姆巴佩說了什麼。
編輯中心／綜合報導
本屆世界盃足球賽，賽事從正規賽2比2平手一路打到延長賽、12碼PK戰才分出勝負，法國在上半場無進攻掛零，但下半場姆巴佩先是在80分鐘罰進12碼罰球，隨後又在下一波攻勢中，突破阿根廷後防成功射門，短短97秒連進兩球，讓法國球迷浮現一絲希望，接著在延長賽中，梅西率於109分鐘突破法國的球門，但阿根廷球員防守不慎在禁區手球犯規，讓法國獲得12碼球機會，姆巴佩把握機會，不負眾望成功進球，使他成為自1966年以來，首位在世界盃決賽上演帽子戲法的球員。
只不過在12碼PK賽中，法國錯失2點，最後由阿根廷以4：2奪得最終勝利，賽後姆巴佩難掩低落情緒，法國總統馬克宏也特意走到綠茵球場上，蹲下來拍著他的背來安慰他，隨後在頒獎典禮上，馬克宏再度上前拉著姆巴佩給予安慰，但姆巴佩似乎仍開心不起來，表情滿是沮喪，而這段畫面也因此在網路上瘋傳，掀起討論，紛紛好奇馬克宏到底跟姆巴佩聊了什麼「很暖心！」、「給你總統級的安慰」、「是不是覺得馬克宏很煩」、「讓姆巴佩靜一靜」、「看起來像姆巴佩冷落馬克宏」。
稍早，馬克宏隨後接受訪問《RMC Sport》時，透露自己鼓勵姆巴佩「你只有23歲，已經是世界盃最佳射手，曾拿過世界盃冠軍，還進了決賽」，接著也安慰他「我和他一樣傷心。我還告訴他，他讓我們感到相當驕傲」，但也強調輸了一場足球賽，就只差那麼一點點「但這就是體育競賽」。（編輯：林莞茜）