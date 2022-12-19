【豐華百年萬華之美】攝影展暨頒獎典禮

由台北攝影學會、財團法人陳安文教基金會主辦；安家國際企業機構、忠泰房屋協辦；台北文化局、台北民政局、萬華區公所共同指導的【2022豐華百年．萬華之美】攝影甄選競賽，在超過上千件作品投件，歷經激烈評選中，得獎結果終於近日揭曉。並於12月17日於協辦單位「安家國際企業機構」接待會館【安家秀】舉辦頒獎典禮，屆時得獎作品也將移師至此，舉辦常態「攝影展」。
房產新勢力/綜合報導
萬華區為台北市開發較早之區域，綿長百年的歷史在這裡累積了豐厚的傳統文化、古蹟建築與經典美食，近年來更由於年輕世代的回歸參與，加上諸多都更計畫、公共建設持續開發翻新，如萬華車站變身充滿現代氣息的商辦飯店共構指標「萬華雙子星」注入從萬華艋舺商圈，龍山寺到剝皮寮、新富町文化市場的整體街廓氣息；以及諸多開發商齊心聚力，不斷更新建築，帶動西城風景逐步翻新，讓艋舺展現華美新姿，也吸引不少文青新創商家加入，讓走在萬華每個場景，既擁有時空凝結下的百年風華，也具有國際創新的嶄新活力，百花齊放，開啟萬華多元的全新風貌。
「安家國際企業機構」以長年深耕萬華西城，有感萬華有別北市其他區域，在這「連生活都是一種文化！」成為促成此次攝影比賽的發起人。台北攝影學會理事長張照煥表示，萬華迷人之處，在於新文化的挹注，不減萬華的古色古香，反而共融出更強大的觀光潛能、宜居風貌。此次攝影比賽也以「萬華的新舊文化交融」為題，涵蓋華西街商圈、貴陽街、剝皮寮歷史街區、青山宮、雁鴨自然生態公園…等百年薈萃的歷史縮影，也展露萬華從沈睡中甦醒，邁向更現代的蛻變驚艷。
此次攝影展報名極為踴躍，每位參賽者都致力擷取他們眼中獨特的萬華之美，更有不少來自年輕世代的觀點創作。作品質量俱豐，最終選出26件作品，包含金銀銅獎各一名，分別為金獎—蕭慶良《獅聚青山宮》、銀獎—劉昭君《童遊剝皮寮》、銅獎—徐簡麟《剝皮寮建築之美》，以及23名佳作。這些作品各自展現人與萬華的不同對話，更體現萬華生活的多元精彩。
2022【豐華百年．萬華之美】頒獎典禮，於12月17日下午兩點假《安家秀》接待會館舉行，同步展開攝影得獎作品展覽，歡迎熱愛攝影與都市文化的您闔家齊來，共感萬華美麗時光，一同想像明日萬華，如此美好。