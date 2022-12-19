寒流急凍猝死頻傳！他曝「台人1觀念」超危險：自以為勇

年銷三千萬碗牛肉麵推新品！名廚詹姆士直呼：「會大賣」

▲滿漢大餐新推出GOLD系列新風味，名廚詹姆士試吃後也直呼「這碗會大賣」。(圖/滿漢大餐提供)
▲滿漢大餐新推出GOLD系列新風味，名廚詹姆士試吃後也直呼「這碗會大賣」。(圖/滿漢大餐提供)

生活中心/綜合報導

台灣小吃遠近馳名，其中又以牛肉麵最受各地觀光客追捧，然而對於挑嘴又精打細算的台灣人來說，比起現在一碗牛肉麵動輒百元起跳的「巷子內」好味道，其實89元超商價就可以吃得到！陪伴台灣人40年的「滿漢大餐」，如今已達到年銷三千萬碗的好成績，繼蔥燒牛肉、麻辣鍋牛肉等經典口味後，本季新推出Gold系列「金牛肉麵」及「熗牛肉麵」兩款新風味以經典川菜的酸、麻、辣為基底，針對湯頭、麵條及調味上都別出心裁地升級！除了主打方便即時，就是要讓喜愛吃辣的朋友能隨時備貨，就算不出門也能來上一碗媲美現煮的國際級優質牛肉麵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹姆士在節目「一口定江山」中自己辦起了餐桌牛肉麵節，並分享了過去品辣經驗，其中四川以「辣椒王」之稱的黃燈籠椒所製成泡椒，辣中帶酸的口感令人難以忘懷，總是讓人想一口接一口。當滿漢大餐Gold「金牛肉麵」端上桌時，詹姆士驚訝地回憶道出第一次嚐到時，內心的悸動至今記憶猶新，四十年前滿漢大餐是與家喻戶曉的名廚傅培梅共同開發，傅培梅老師認為「美食不該只是有錢人獨享的權利」希望普羅大眾都能隨時享受美食。如此經典、有前輩的口碑加持且紅到海內外的商品，的確是不能在今天的餐桌上缺席！

▲滿漢大餐「金牛肉麵」以市面上少有的沖泡式非油炸直麵大獲肯定，詹姆士大讚吃起來就更像外面現煮。(圖/滿漢大餐提供)
▲滿漢大餐「金牛肉麵」以市面上少有的沖泡式非油炸直麵大獲肯定，詹姆士大讚吃起來就更像外面現煮。(圖/滿漢大餐提供)
詹姆士嚐入第一口後，除了對麵體是市面上少有的非油炸直麵條表示肯定，更大讚吃起來就更像現煮，而且是口感最好的，泡了五分鐘依然很有嚼勁！湯底所蘊涵的辣不會辣喉嚨，更多的是唇齒留香的尾韻。「熗牛肉麵」以特選子彈椒、紅花椒及青花椒，經三段溫層炒製粹出道地川蜀「刀口紅油」，詹姆士進一步分析紅花椒的麻跟青花椒的麻不一樣，這裡說的熗應該是指四川湖南一代「油潑」的意思，例如油潑辣子，然而一般我們台灣都講是用「熗」，相對於「金牛肉麵」帶來直觀辣感，「熗牛肉麵」的「麻辣」相對比較溫和。兩款新風味皆可圈可點，詹姆士直呼「ㄟ嗨！這碗會大賣」。

除了詹姆士，目前由藝人庹宗康率領的實境節目「嗨!營業中」，也親自下廚幫大家準備精心挑選的滿漢大餐GOLD牛肉麵。不過，起初大家還不以為意，直到大家總算就定位開動時，湯頭的香氣直撲而來，咬了一口麵條的夥伴們紛紛讚嘆：「真的就像現煮一樣」，莎莎更是驚呼「肉怎麼這麼大塊！」，張立東也驚呼「這個湯頭真的是泡麵嗎！？」，而浩子更是被「金牛肉麵」的獨特酸勁，帶出了一臉滿足的表情，讓旁邊的鬼鬼也忍不住偷夾耗子碗中的一大口麵來一吃究竟！

▲「嗨!營業中」康哥親自下廚為大家端上員工餐，滿漢大餐GOLD系列現煮麵條口感、軟嫩肉塊及湯頭大受好評！（圖／品牌提供）
▲「嗨!營業中」康哥親自下廚為大家端上員工餐，滿漢大餐GOLD系列現煮麵條口感、軟嫩肉塊及湯頭大受好評！(圖/品牌提供)
「滿漢大餐」為台灣第一款「有料」泡麵，當年一推出便造成轟動！成為即食牛肉麵界的紅寶石，而這次新推出的新系列Gold「金牛肉麵」及「熗牛肉麵」 已於7-11、康是美等通路販售，不僅延續熱潮，更青出於藍，吸引許多嚐鮮族搶購，甚至還有網友表示「要買時竟只剩最後一碗」、「只怪手腳太慢了．．．」，好消息是現在康是美電商也可以買的到了，想見識川式美味的老饕們，可得眼明手快搶貨，千萬別錯過！



康是美購買連結：
https://shop.cosmed.com.tw/v2/Search?q
=%E6%BB%BF%E6%BC%A2%E5%A4%A7%E9%A4%90gold&shopId=2131
點擊看「嗨!營業中」庹宗康如何為大家準備完美員餐：https://fb.watch/hrzjbyMkig/

為何台灣足球發展不起來？全場秒指「2關鍵」嘆：很可惜

衛冕失利！法總統馬克宏賽後二度安慰姆巴佩　兩人對話曝

阿根廷奪冠！小小瑜「才押32倍爽賺」又猜中了：謝謝梅西

【豐華百年萬華之美】攝影展暨頒獎典禮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀