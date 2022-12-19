年銷三千萬碗牛肉麵推新品！名廚詹姆士直呼：「會大賣」

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詹姆士嚐入第一口後，除了對麵體是市面上少有的非油炸直麵條表示肯定，更大讚吃起來就更像現煮，而且是口感最好的，泡了五分鐘依然很有嚼勁！湯底所蘊涵的辣不會辣喉嚨，更多的是唇齒留香的尾韻。「熗牛肉麵」以特選子彈椒、紅花椒及青花椒，經三段溫層炒製粹出道地川蜀「刀口紅油」，詹姆士進一步分析紅花椒的麻跟青花椒的麻不一樣，這裡說的熗應該是指四川湖南一代「油潑」的意思，例如油潑辣子，然而一般我們台灣都講是用「熗」，相對於「金牛肉麵」帶來直觀辣感，「熗牛肉麵」的「麻辣」相對比較溫和。兩款新風味皆可圈可點，詹姆士直呼「ㄟ嗨！這碗會大賣」。
除了詹姆士，目前由藝人庹宗康率領的實境節目「嗨!營業中」，也親自下廚幫大家準備精心挑選的滿漢大餐GOLD牛肉麵。不過，起初大家還不以為意，直到大家總算就定位開動時，湯頭的香氣直撲而來，咬了一口麵條的夥伴們紛紛讚嘆：「真的就像現煮一樣」，莎莎更是驚呼「肉怎麼這麼大塊！」，張立東也驚呼「這個湯頭真的是泡麵嗎！？」，而浩子更是被「金牛肉麵」的獨特酸勁，帶出了一臉滿足的表情，讓旁邊的鬼鬼也忍不住偷夾耗子碗中的一大口麵來一吃究竟！
「滿漢大餐」為台灣第一款「有料」泡麵，當年一推出便造成轟動！成為即食牛肉麵界的紅寶石，而這次新推出的新系列Gold「金牛肉麵」及「熗牛肉麵」 已於7-11、康是美等通路販售，不僅延續熱潮，更青出於藍，吸引許多嚐鮮族搶購，甚至還有網友表示「要買時竟只剩最後一碗」、「只怪手腳太慢了．．．」，好消息是現在康是美電商也可以買的到了，想見識川式美味的老饕們，可得眼明手快搶貨，千萬別錯過！
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