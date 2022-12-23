女神熱潮2／結合球場表演與線上直播　啦啦隊粉絲數暴增

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樂天女孩無疑是國內最成功的啦啦隊。前身La New熊隊從2004年成立，2005年起La new Girls成軍，一直到2019年球隊轉手樂天，啦啦隊更名為樂天女孩，目前全隊現役成員26人，是人數最多的啦啦隊，人氣也是各隊頂尖，如林襄，IG粉絲達141萬人，比起藝人毫不遜色。
統計職棒5支球隊啦啦隊女孩的IG粉絲數，除了林襄外，中信兄弟的峮峮有89.5萬粉絲居次，其他粉絲人數突破50萬的女神，幾乎都屬樂天女孩，包括巫苡萱79.6萬、琳妲74.3萬、雅涵68萬、陳伊52.8萬，另外職籃PLG聯盟福爾摩沙台新夢想家專屬啦啦隊Formosa Sexy隊長梓梓，IG粉絲也有80.2萬。
樂天女孩人氣，明顯比其他啦啦隊高出一大截，若以IG粉絲數10萬人為標準，樂天女孩超過3分之2都達標，但其他啦啦隊女孩，絕大多數都還在為10萬目標努力，有些啦啦隊，即使是隊中人氣最高的女孩，粉絲數連5萬都不到。樂天女孩10月推出160公分人形立牌，一尊高達29999元，15分鐘內完售，女神魅力驚人。
樂天球團經營啦啦隊相當成功，主要是歷史悠久，制度完善，從2004年球隊前身La New熊隊就首創職棒啦啦隊，迄今已將近20年，近年還有不少其他球隊的女孩慕名轉隊，例如應援團長壯壯，曾是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters隊長，2021年加入樂天，還一度引發象迷痛罵叛徒。
樂天女孩近年人氣繼續升級，還有個重要因素，就是很早就認知到直播平台對女孩人氣的推波助瀾，2017年Lamigirls（樂天女孩前身）就與Live.me合作，2019年起再轉與浪LIVE合作，所有樂天女孩都必須在浪LIVE直播。浪LIVE還積極爭取啦啦隊女孩，幾乎獨佔所有女孩的直播。
浪LIVE主播經紀中心副總李羽妗（妗音同進）說，邁入網路時代，娛樂圈都很競爭，不論藝人或網紅，都需要靠直播才能留住粉絲。相較於過去電視節目都是錄製，直播強調的是與粉絲的即時互動，女孩表演結束後直播，可以分享自己心事、工作，有時也可以許願，例如滿足什麼條件經紀公司就可以協助達成願望，對粉絲來說，可以零距離與自己粉絲互動，能了解女孩私生活的一面，還能協助偶像圓夢，「傳統電視不是Live播出，無法即時互動，以前粉絲想要跟偶像說話，要到處追星，現在我們提供直播平台，就讓粉絲更有參與感。」
浪LIVE打造綠色平台 啦啦隊女孩直播連露乳溝都不行
啦啦隊加入浪LIVE後，浪LIVE有專屬經紀協助引導、培訓，提供建議讓女孩選擇自己直播的風格。「但其實粉絲也不會一直想看妳跳舞，還是會想要跟妳互動、聊天，想跟妳說說話，她們（女孩）都有自己的基礎粉絲，光是回答粉絲問題，就會有人看，粉絲要的只是陪伴。」李羽妗說。
不過浪LIVE相較其他直播平台，最自豪的是嚴格執行綠色健康理念，絕對不走羶色腥路線，「我們拒絕裸露，不然就重罰（直播主），甚至會封殺！」李羽妗透露，一名啦啦隊女孩最近曾在直播時小小露出事業線，就遭罰款，每次都罰兩、三千元，罰到女孩吃不消，「我跟她說，『妳的價值不會是露奶，妳的形象就是清新可愛健康，要帶有正面能量，所以絕對不要露！』」女孩終於聽進去，不再強調自己事業線。
李羽妗說，浪LIVE堅持的清新健康原則，讓許多球團願意相信，啦啦隊女孩直播不會傷到球團形象，也就更放心把女孩的直播業務，交給浪LIVE處理，讓浪LIVE幾乎一面倒，搶光知名啦啦隊女孩的直播合約。
啦啦隊是球團的第二張臉 有助推廣球團正面形象
樂天女孩經紀人Stanley補充，樂天女孩成功的因素，很重要的原因是球隊自己設了經紀部門，可以一條龍管理，例如服裝、編舞等細節，不必再透過經紀公司，球隊可以直接與女孩溝通傳達任務，減少彼此誤解，也讓女孩對球隊更有向心力。
樂天捧紅啦啦隊，也不是只靠球場表演與線上直播。Stanley說，球員是球隊的門面，啦啦隊女孩就是球隊的第二張臉，球隊在地化，就要多協助地方推廣，例如地方的公益活動或市府活動，抑或校園巡迴，都由樂天女孩負責，一方面強化女孩正面形象，一方面也可以讓更多非球迷的觀眾認識樂天女孩。
這與浪LIVE未來要繼續深耕的方向不謀而合。今年10月，國際扶輪3522地區與警政署刑事局攜手舉辦「青少年街舞反毒園遊會」，浪LIVE就居中協調，邀請5名樂天女孩，包含曲羿、卉妮、凱莉絲、穎樂及語芯，一起擔任反毒大使一日代言，活動當日同步在浪LIVE線上轉播，一開播便吸引數萬粉絲在線觀看，瞬間擠爆直播間。
李羽妗說，當天活動浪LIVE沒有抽成，甚至還自掏腰包，出人出力，協助舉辦活動。不過這也讓她獲得啟發，未來可以有一套新的商業模式，「以前廠商有需求，請我們找女孩，我們幫忙推薦，但現在我們有這麼多簽約主播，平台也可以變成很大的經紀公司，可以幫忙接業配、幫忙篩選、幫忙發包，平台不只是幫助女孩經營直播，也可以幫女孩接到更多業配案，一方面滿足廠商的人才需求，一方面也讓女孩有更多代言機會，平台居中協調，創造三贏局面。」
至於非線上的表演，樂天女孩也要再繼續強化燈光效果。Stanley說，現在樂天的啦啦隊人數已是國內最多，啦啦隊算是軟體，接下來就要讓硬體也能跟上水準，未來會希望能改建球場，除了增加乾冰、燈光等特效外，啦啦隊的表演舞台也希望更精緻，方便她們跳舞，左外野也要擴建，比照內野有啦啦隊帶動氣氛，「全力打造更棒的表演舞台。」