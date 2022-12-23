女神熱潮3／自帶流量能吸媒體目光　啦啦隊成演藝圈跳板

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【完整報導請見：女神降臨】
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters陣中，峮峮（音ㄑㄩㄣ）是中視《飢餓遊戲》主持人，凱蒂曾演出三立《戲說台灣》部分單元劇，畇二是《全明星4》藍隊經理；統一7-ELEVEN獅啦啦隊Uni Girls陣中，Faye是《全明星4》紅隊經理，少少也曾是《國光幫幫忙》助理主持。啦啦隊女孩清新健康愛運動的形象，符合綜藝節目所需要的元素，若再加上口條好、外型佳、有觀眾緣，自然會是電視節目願意長期合作的對象。
壯壯現在是樂天應援團團長，也是職籃PLG聯盟福爾摩沙台新夢想家的啦啦隊團長，又是《全明星》開播以來首位女性隊長，不論在啦啦隊或是在演藝圈，表現都備受關注。她說，在啦啦隊表演，是要表現出自己的專業，要帶動現場氣氛，要帶領球迷喊口號，表演也不能出錯，但在演藝圈，就要活靈活現，講話要有效果，跟其他主持人一搭一唱，跟現場或電視機前面觀眾互動，兩者工作性質很不一樣。
「但還是要把兩邊工作都做好，大家在球場上看到妳的專業表演，但透過演藝圈，又可讓更多人認識妳不同一面，了解妳的個性，因而喜歡妳，就會有更多人被妳影響，進入球場幫球員加油、支持球隊，兩種工作並不衝突，都有需要繼續努力的地方。」壯壯說。
啦啦隊是演藝圈的人才庫 女孩轉型藝人要找到自己特色
「職業賽事就是show business，球場外要有秀味，啦啦隊就是很重要的存在！」鄭偉柏說，啦啦隊有高知名度，又已經習慣舞台表演、面對觀眾，也會是演藝圈找來賓、主持人的人才庫，以前要當明星可能要先參加選秀、參加比賽，現在啦啦隊本身就是網紅，透過啦啦隊當作明星加速器，「網紅與藝人的界線越來越模糊，有些大明星的直播流量，甚至還比不上網紅。」
不過鄭偉柏也提醒，啦啦隊女孩想進軍演藝圈，還是要找到自己的特色，「穿上球衣妳是女神，但穿便服，妳的辨識度在哪？啦啦隊女孩這麼多，妳要怎麼跳出來？當妳拿掉某某隊啦啦隊名號，只剩下妳自己的名字，妳的辨識度在哪很重要，不論是要當主持人或演員，要能讓大家留下對妳的記憶點。」
「基本功很重要，現在啦啦隊女孩，舞蹈能力是標配，外型更漂亮、身材更好的女生也比比皆是，啦啦隊女孩要轉戰演藝圈，就要先思考什麼是團體意識，如何在團體中表演，現在有了個舞台提供給自己在鎂光燈下的機會，要如何善用這個機會，未來要如何發展。」鄭偉柏說。
職籃T1聯盟桃園永豐雲豹的母企業、雲豹能源公關長蔡沁瑜也認同，啦啦隊就是演藝事業的一部分，當大家越來越關注啦啦隊，討論熱度越來越高，啦啦隊也可變成明星，現在很多會跳舞的女孩，都以進入啦啦隊為目標，會跳舞愛跳舞的女生，也不必再到韓國演藝圈當練習生。
「啦啦隊與娛樂產業的結合，還可以繼續帶動髮型造型、服裝代言、醫美等產業的發展，擴大經濟規模，女孩退役之後，也可以再去當舞蹈老師，整個產業鏈就會繼續壯大。」蔡沁瑜對啦啦隊結合演藝圈的未來發展，極具信心。