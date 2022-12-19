2024選總統沒蔡壁如角色？柯文哲駁斥：她戰鬥力還是最強
台北市長柯文哲即將卸任，媒體報導，柯文哲卸任後，民眾黨內人事也會有異動，但柯文哲心腹、前立委蔡壁如尚未在名單內，遭解讀兩人有心結？對此，柯文哲今（19）日表示，民眾黨未來黨中央一定會有蔡壁如的角色，她戰鬥力還是最強，但她要先把論文問題解決。
記者呂炯昌／台北報導
根據《鏡周刊》報導，柯文哲連任黨主席後，民眾黨人事將異動，黨祕書長將由北市公務人員訓練處處長、國際事務委員會執行長周台竹接任；競選總統辦公室主任則由北市社會局長周榆修出任，因論文抄襲案請辭立委的柯文哲心腹蔡壁如，則尚未被安排任何職務。
柯文哲今日主持2023台灣燈會在台北記者會，對於接下來的黨內人事調整，柯文哲會後受訪表示，蔡壁如要先去解決論文的問題，她要做很龐雜的工作，如果要用她的論文為標準，現在論文系統很發達，只要比對就知道論文是否涉及抄襲，若以蔡壁如的論文當標準，大概沒有幾個(論文)會過關，蔡壁如最近正在忙這件事，等她這件事忙完，再來處理其他事情。
媒體問，未來黨中央是否會有蔡壁如的角色？柯文哲說，一定會有，她戰鬥力還是最強，先把她論文問題解決。媒體追問，先前傳出柯文哲與蔡壁如在內部會議中，傳出柯文哲很不開心地說2024不會有蔡壁如角色？柯文哲笑說，「這一定是謠言。」