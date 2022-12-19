盤點吳怡農漏洞　國民黨列「1怯戰、3逃避、5搖擺」諷刺

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林家興進一步舉出吳怡農「3個逃避」，一、松機遷建，外界、同黨都批判，沒有完整配套與溝通，具體解方在哪裡？他表示，前國防部長馮世寬今早用國防專業回應松山機場怎麼能遷移？來打臉吳怡農。林家興強調，吳不斷跳針回覆「具備可行性」、「可以用直升機後送」，事實是號稱國防專業的吳，連雙北地區有多少醫院具備直升機停機坪、往返金門的醫療後送專機是定翼機而非旋翼機，需要跑道降落才能使用都不知道？
林家興指出，二、兵役議題，國防部、總統府說法，吳怡農你到底站在哪邊？國土防衛部隊具體執行方式又是什麼？林家興表示，兵役議題問題，吳怡農無法回答究竟是挺國防部還是總統府，將國安大事當成兒戲，僅回答「還在等待中央與行政部門的回應」，而「國土防衛部隊」卻又說不清楚該歸誰管轄、戰時聽誰號令、預算何來？
林家興表示，三、雙語政策，盲從中央推政見，但專家、朝野早已反對，為什麼要與民爭利？專案預算又要編多少？林家興指出，「2030雙語政策」專家、朝野早已多有疑慮、反對，吳怡農盲從中央規劃推，拋出專案補助預算建立「學習中心」要辦理大型公辦外語補習班，結果卻說不清楚花多少預算、無法回答《雙語國家發展中心設置條例草案》正在立法院卡關的問題。
至於吳怡農的「1怯戰」，林家興指出，從國民黨立委補選候選人王鴻薇議員提出願政策辯論到現在，吳怡農多次回應媒體時言不及義、顧左右而言他來逃避辯論戰帖，顯見連捍衛自己政見的勇氣都沒有，如此「怯戰」的表現說要保家衛國，實在令人發笑。
林家興強調，吳怡農要求王鴻薇先提出政見才願辯論更是離譜，王鴻薇參選立委補選以來，已經提出包括針對蘇貞昌、陳明通、新竹科管局以及NCC的「四大監督」、核二三延期以及禁止政府綁標媒體等多項政見，吳怡農還曾批評過當中的核二三延役，如今竟改口說「沒看到對手有具體主張」，請問這是失憶，還是裝傻？
針對吳怡農今稱以他標準，王鴻薇根本沒有政見，監督政府不算政見。林家興直言「非常荒謬」，並舉例民進黨立委蘇巧慧當年競選公報提出要「在國會督促政府各項施政」。他質問吳怡農，同意蘇巧慧公報中的政見嗎？還是一樣認為蘇巧慧是沒有政見的立委？打臉來得非常快，不要外行裝內行。
練鴻慶則舉吳怡農「5搖擺」例子表示，2019年吳怡農與蔣萬安競爭台北市立委選舉時，在臉書上暗示「票投國民黨，台灣變香港」，但現在吳怡農說這個口號沒有意義；2020年吳因為「在家當兵」的主張被馮世寬罵「渣男」，當時吳說，國防需要社會的參與跟辯論，現在卻拒絕辯論。
針對役期，2019年吳怡農說「四個月其實可以做很多事情，美國的海軍陸戰隊在十三週做完新兵基礎訓練，並在五十九天內完成步校的專長訓，台灣沒有理由做不到，「我們不需要延長役期，就能夠讓義務役與後備軍人擁有實際的國防能力」。現在吳怡農又改口，要延長役期才能保衛台灣。
練鴻慶認為，2019年當吳怡農貼蔣萬安標籤時，要蔣萬安「不要以標籤2字來回避檢驗」，而現在吳卻說以「標籤」兩字對他檢驗沒有意義。此外，2020立委選舉，當時「亡國感」正夯，吳就學王定宇的論調；現在民進黨大敗了，公信力破產了，吳就要切割民進黨，改學民進黨立委高嘉瑜，「吳怡農這樣子見風轉舵，最後會兩面不是人。」
最後，練鴻慶強調，民進黨的基本盤覺得被吳怡農背叛，而中間選民認為吳怡農根本沒有理念，左右搖擺。呼籲吳怡農要有骨氣一點，過去都是落後的人要求辯論，而領先者冷處理，現在卻是民調領先的王鴻薇要求辯論，而吳怡農不敢直球對決，有這麼害怕被檢驗?