梅西圓夢！郭昱晴「神預測比分」翻13倍 金額曝光網全跪
阿根廷19日凌晨打敗法國，在2022卡達足球世界盃奪下冠軍。兩隊原先戰成2:2平手殺進延長賽，後來梅西率先進第三球，姆巴佩更力挽狂瀾上演「帽子戲法」，最終進到點球PK，阿根廷以4:2奪冠，讓全世界球迷、彩迷們為之瘋狂。對此，女星郭昱晴也「神預測比分」，更透露自己是第一次買運彩，「亂押還真的中了」，掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
阿根廷在世足冠軍戰最終奪得勝利，讓全世界球迷相當興奮，就連郭昱晴也深陷世足魅力。她今（19）日凌晨在臉書發文，表示：「完美精彩的冠軍賽，雖然心臟快停了！恭喜梅西圓夢，阿根廷實至名歸。」同時，她也曬出彩券，透露自己生平第一次買運彩竟然真的中了，「我亂押真的中了」。
只見她在17日買進運彩，預測阿根廷、法國兩隊比分「2:2」，下注金額為500元，賠率13.00，最高可能中6500元，而兩隊比分也真的如她預測。貼文及照片一出，網友也紛紛留言，「誰會買2:2啦！！！然後贏了」、「比起法、阿兩國，萬老師更強，這樣買都能中，佩服佩服」、「神....準喔」、「萬老蘇，真是明燈，下次早點PO，跟！」「好猛」、「萬神算」、「萬老師，神燈」、「老師要請客啦」、「恭喜，新手運」、「不愧是老師」。（編輯：郭佩蓉）