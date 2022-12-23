女神熱潮4／代言多通告滿滿！月收數十萬　晉升有屋階級

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甫從隊長卸任的樂天女孩巫苡萱，今年7月宣佈買房消息，新家地點在新莊，每坪58萬元，約有60到70坪；隊友陳伊11月跟進，在三重買下4房電梯大樓，總價1900萬元，每月背4萬元房貸。樂天應援團長壯壯，25歲就在高雄買下70坪公寓大廈，2017年購入價格約1千萬元左右；她因在台北工作，在內湖另外租房，90坪3房2廳3衛格局，月租金要7.3萬元。
另外近年爆紅的樂天女神林襄，年僅25歲，但因很早就開始打工賺錢，擔任過遊戲直播主、外拍模特兒，再加上啦啦隊的收入，22歲就存下百萬元。她目前和家人一起在士林租屋，目標是在35歲前在台北買房給全家一起住。
業內人士透露，啦啦隊的收入主要可以分三部分，最基本的就是啦啦隊的出場費，每名女孩每次出場是5千元到7千元，最高也有到1萬元，但因為是出場才有錢領，所以班表就很重要，若出場場次少，就會影響收入。不過出場費是以場計算，即使有主題活動，中午左右就要到球場，或是賽後頒獎、甚至不幸球賽延長超過凌晨，這些超時工作都無法獲得更多報酬。
啦啦隊女孩收入分三塊 球場表演、直播打賞與活動代言
不過若只給女孩基本的出場費，女孩配合意願不高，球團也難掌控，多數球團其實都還是會給予女孩基本底薪，或是保證每個月至少會有約8到10場表演，大約4、5萬元收入。周邊商品銷售後，球團也會給女孩分紅，賣得多就賺得多，加上這塊收入，有些女孩的平均收入就能達六位數。
另外是女孩的直播收入，通常女孩會與直播公司簽約，每15天的直播時數要滿20小時，這些直播時數內的粉絲打賞，平台會與女孩對分。不少女孩經營直播3、4年，累積也有幾百萬元的收入，換算後每年都有約百萬元的穩定進帳。
但其實最能大量累積財富的，還是紅了之後帶來的效益，包括變成固定的綜藝咖後，通告費與主持費都會比啦啦隊表演費，或是直播收益高上許多。再加上代言活動、代言費用，也都是幾十萬元不等的收入。即使會有經紀人抽成，但將女孩所有的薪資加起來，每月最高是有機會可以突破百萬。只是高薪不會是常態，薪資常起起伏伏。
巫苡萱接受《NOWnews今日新聞》專訪，被問到擔任啦啦隊好幾年，是否離財富自由越來越近？她笑說還是很遠，「不同年紀對財富自由的定義可能不太一樣，小時候希望想出國就能出國、想吃什麼就吃什麼，現在是希望有自己的車子房子，還要幫父母買房，另外也還要投資自己，例如要多上課充實自己，多幫未來的自己做準備。」
「我們的薪水雖然比一般上班族好，但我們也花了很多時間，才達到這樣的薪資水平，例如一場表演，通常要花兩、三天練舞、排舞，跟廠商對接，花得心力也多。」巫苡萱說。
也有一名不具名的女孩感嘆，月入百萬當然不是不可能，但那是要很少數的頂尖女孩才可能達到的境界，現在全台灣職棒職籃球團女孩加起來1、2百人，但就跟球員一樣，賺大錢的只會是那幾位明星，其他女孩職業生涯消失很快，而且可能也從來沒賺過那麼多錢，「啦啦隊女孩看起來光鮮亮麗，但背後付出的努力，與平常承受的壓力，有時也是外界難以想像的。」