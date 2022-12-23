女神熱潮5／比顏值身材更重要的是正能量　永遠面帶微笑

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樂天女孩對於輸贏最有感觸。球隊前身Lamigo桃猿時期，曾在2019年完成三連霸，還是6年內奪下5座總冠軍，但2019年球隊轉手後失落兩年，今年7月才終於奪下樂天集團接手後第一座季冠軍，接著又以全年度勝率第一，挺進台灣大賽，不料最後卻慘遭中信兄弟橫掃，零比四出局。
雖然比賽總有輸有贏，球季結束總還是只會有一隊總冠軍，但比賽過程太過一面倒，中華職棒33年歷史，只出現過7次橫掃，且還只有兩次是「下剋上」的橫掃，其中一次就是這次，這也讓樂天顏面盡失，球迷的憤怒與沮喪可想而知。
兄弟拋下彩帶那晚，巫苡萱在IG發文，「別忘了我們還是全年度勝率第一……大家都想打回來桃園！可惜就在今天劃下了句點……我們還有更大的進步空間……我們的聲音不會停止！應援不會懈怠！團結一致直到勝利到手！」
巫苡萱本意是想安慰球迷，沒想到似乎反而惹怒部分網友，直接在IG下面留言開罵。她接受《NOWnews今日新聞》專訪感嘆，贏球治百病！贏球的時候大家都很嗨，她們還曾把桃園市長鄭文燦扛起來，但輸球時，女孩們都知道，自己皮要繃緊一點，不要太嘻皮笑臉，不過她還是想讓球迷知道，勝負有時候只能交給老天決定。
「沒有人想輸球，但輸球後一直要找人開刀，一直找人謾罵，有用嗎？輸球了大家都很氣餒，啦啦隊比你更氣餒，但也不能就不跳了，還是要打起精神來，球員也都很努力了，但明年會更好，我們的任務就是要努力傳達正面能量給所有人，如果你明年還會進場看球、還是會幫樂天加油，那就要振作起來！」至於自己的心情調適，巫苡萱說，「就當一場夢，每一年都有總冠軍，但今年得總冠軍也不可能一輩子都總冠軍，就好好沉澱心情，明年再來！」
壯壯是樂天應援團長，比起啦啦隊用舞蹈表演幫球員加油，壯壯負責喊口號，若聲音流露出一點失落情緒，悲觀氣氛更會影響球迷，所以她在球場上，也必須永遠維持正能量。
「我都會說，時間會解決一切，再多難過，都是讓我們迎接更美好的果實。聽起來超芭樂的，但運動就是這樣會起起落落、有高有低，若永遠都在高點，久了也會疲乏，下來的時候就是要讓自己調整腳步，迎接下次再往上爬的機會，所以下來調整，也不見得是壞事。」壯壯說。
職籃T1聯盟台中太陽啦啦隊隊長牛奶直言，「天生悲觀的人，可能比較不適合啦啦隊，這會感染身邊的人，球隊也不希望全隊其他女孩都跟著負能量，這樣大家都很累。」不過牛奶說，要從負面能量變成正面能量人，其實是可以訓練的，例如心情不好要找其他事情排解，不要動不動就在臉書發文討拍，這樣不只會影響隊友，甚至可能被粉絲放大，認為啦啦隊在鬧不合。
T1聯盟桃園永豐雲豹的母企業、雲豹能源公關長蔡沁瑜也同意，之前電豹女成員有部分喜歡私下抱怨其他隊友，如果屢勸不聽造成人心浮動，或是因為自己的情緒、行為影響到工作，「我們會直接請妳離開，這是我們的原則。」
「啦啦隊就是份工作，要當啦啦隊女孩，有再多負面情緒，都要自己吞下來！」富邦集團旗下MOMOTV總經理鄭偉柏說，對工作有沒有熱情很重要，不要看啦啦隊光鮮亮麗，練舞、排舞時間不會少，「在球場表演時，球迷鏡頭都對著妳，妳就是要一直維持正能量狀態，這很不容易，沒有熱情是做不到的。」
除了永遠的正能量外，啦啦隊的舞技是基本技能，長相也見仁見智，畢竟球迷對於不同類型的女孩，都會有不同喜好。至於身材，當然也不能太走樣，樂天女孩經紀人Stanley笑說，女孩很有自知之明，對這點都很自律，「她們如果變胖了，球迷的相機最銳利，自己的照片可以修圖，但粉絲拍的照片無法修，所以這點根本不需要我盯。」
談到女孩的外型，即使身型體態不會太差，是否也要有火辣身材、爆乳翹臀，才能當啦啦隊女孩？蔡沁瑜表示，有一說是因為棒球場場地大，所以女孩身材要突出，球迷才看得到，但籃球場場地小，女孩身材太雄偉，觀眾可能反而會有壓迫感，所以相較之下，棒球啦啦隊女孩的身材，都無敵霹靂好。
「這當然是開玩笑啦，主要還是跟每支球隊經營啦啦隊的策略有關。」蔡沁瑜說，像職籃PLG聯盟的福爾摩沙台新夢想家，啦啦隊名是Formosa Sexy，走的是性感冶豔路線，「我們都想說，真的要這麼猛嗎？那樣我們真的學不來，我們還是走清新健康路線就好。」
「粉絲想看的是女孩的熱情、氣質，所以我們不會強調女生身材，我們希望啦啦隊女孩是可愛路線、平易近人，這樣才會讓粉絲想多看幾眼，我們不希望有裸露、爆乳的感覺，挑人都挑小隻馬類型，才可以看很久，才會細水長流。」蔡沁瑜說。