回不去了！全家茶葉蛋漲價至13元、麻辣蛋20元 漲幅30%
漲聲再起！繼上周麥當勞宣布套餐全面調漲10元震驚各界，面對蛋價持續上揚，超商也Hold不住了。全家率先宣布，自12月28日起茶葉蛋由每顆10元漲至13元、鼎王麻辣蛋由每顆18元漲至20元，漲幅最高達30%。不過這是全家自2015年後，睽違7年才再度調整現煮蛋售價，在超商喊漲之前，受到蛋價節節飆升影響，早餐店加蛋15元已成常態，只是如今到超商想用一個10元硬幣買東西也將成歷史。
記者黃韻文/綜合報導
面對雞蛋成本逐年上漲，全家正式宣布：「在長期致力穩定現煮蛋價格與良好品質，自2015年以來皆未進行調價；然而，近年蛋價平均漲幅已近4成，自2022/12/28起，現煮蛋品項茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售之鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。」
茶葉蛋由10元調至13元漲幅為30%、麻辣蛋由18元調至20元漲幅為11%。台灣蛋價一路起飛不回頭，2008年連鎖超商首次將茶葉蛋由7元調至8元；2015年全家、OK超商再度漲至10元，7-ELEVEN也於2016年初跟進調至10元。自年初缺蛋以來蛋價便不斷上漲，由每台斤30多元飆升到45元，在2022年尾聲，全家時隔7年再次宣布茶葉蛋售價調整，各大連鎖超商是否跟漲，恐怕也是早晚的事。
對於全家超商開出第一槍，連鎖超商也相繼做出回應，7-ELEVEN指出目前無相關規劃，將持續提供豐富多樣化餐食滿足消費者需求；而萊爾富表示，「目前雞蛋成本逐年上漲，內部亦會觀察蛋價趨勢並研議中。」至於OK超商則暫無回應。
為了抗漲，全家也推出茶葉蛋優惠，12月28日起至明年2月7日期間，實體門市將維持現行指定飲品可用1元加購茶葉蛋的好康活動，以及鼎王麻辣蛋特價2顆36元，在APP隨買跨店取也將同步推出茶葉蛋10顆100元促銷。