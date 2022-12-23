女神熱潮7／球員曝光降低變附屬品？球團：沒偏袒啦啦隊

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根據中華職棒統計資料，今年中職全季300場比賽，累積147萬1197名觀眾進場，每場平均觀眾人數4903人，跟去年場均3180人相比，成長54.18%。以主場來看，樂天桃猿60場主場共40萬906人進場，平均每場6681人，跟去年3239人比，成長幅度高達106.27%，是5隊最佳。
其次是中信兄弟，60場主場共34萬5542人，平均每場5759人，比去年成長32.27%；第3是味全龍，60場主場共24萬9526人，平均每場4158人，比去年成長38.83%。第4、5名則分別是富邦悍將及統一獅。
但是到了台灣大賽，前兩場在樂天主場，觀眾人數分別是1萬1392人與1萬4132人；第三場到了中信兄弟主場台中洲際棒球場，進場人數1萬112人，第四場封王戰，洲際棒球場更是擁進滿場的2萬名觀眾。樂天季後賽，面子裡子都輸，票房不敵對手，總冠軍也拱手讓人，遭粉絲酸爆。
樂天最引以為傲的全猿主場，季後賽的左外野看台空空蕩蕩，Yahoo奇摩運動專欄作家July在11月初發文質疑，球團太重啦啦隊行銷，難讓球迷認同，「看到球團力捧啦啦隊的操作會大失所望，不管場上比賽打得如何，桃猿照樣歌照唱、馬照跳，啦啦隊周遭產品照推爆，每個主題日就有新商機，甚至可以聽到記者哀嚎，球團發的新聞稿都在貼女孩相關，真正需要的球隊或球員消息沒幾條，今年（野手）林立拿打擊三冠王、（投手）黃子鵬更是久違的本土防禦率王，星度都沒有女孩高。」
曾任高雄市體育處長、現任清華大學運動科學系教授黃煜也舉富邦球星詹智堯為例，從小到大花了10幾年歲月苦練，又在職棒打了10幾年，累積千場出賽，是史上第30人，這麼偉大的成就，在媒體上呈現卻只是一日新聞，另外還有統一野手高國慶，今年6月以43歲又263天的年齡，成為史上單場4安最老打者，以及挑戰生涯3百轟的味全野手林智勝，這些中職傳奇的媒體報導篇幅，始終不及啦啦隊女神。
「職業運動就是娛樂產業，需要吸引球迷，但如果外界焦點都在啦啦隊，這樣好嗎？球團可能要思考，為什麼球員無法像啦啦隊一樣具備吸引球迷進場的魅力。」黃煜說，美國與日本職棒，也不會靠啦啦隊吸引球迷，球賽的本質是球員的技術，球團如果無法提升球員技術水準，只剩下啦啦隊好看，不只喧賓奪主，也是物化啦啦隊的操作。
黃煜說，職棒是棒球發展的火車頭，當年成立中華職棒，就是希望台灣的棒球水準可以超日趕美，但近年台灣在國際賽成績表現不佳，與美日職棒相較，依舊看不到人家的車尾燈，旅外選手也出現斷層，球場缺乏球星，球迷追星只能追啦啦隊，「主力球員才是球團的主產品，啦啦隊是附屬產品，如果附屬產品賣得比主產品還要好，是不是球團的行銷策略出了問題？」
不過樂天女孩經紀人Stanley說，女孩比球員紅是難免的狀況，畢竟球員幾乎每天都要練球打球，除非休季，否則也不可能上直播上通告，女孩不斷在媒體、網路、電視上曝光，知名度一定比較高，球員只侷限在球場，大家才會有錯覺，以為球團給的資源都在女孩身上。
Stanley也提到，雖然樂天今年無緣總冠軍，但也是歷經兩年未打進季後賽後，今年戰力整合獲得全年度勝率第一，這樣算戰績不好嗎？「經營球員與女孩不衝突，就像拉麵，球員是麵、女孩是湯、行政人員是配料，缺哪一個都不對，大家魚幫水水幫魚，兩個都很重要。」
富邦集團旗下MOMOTV總經理鄭偉柏說，經營一支職棒球隊，成本大概要1、2億元，但球團在女孩身上的投資，頂多1千萬元，連1成都不到，「球員的薪資、訓練，還是球團支出最大佔比，球團也理解啦啦隊只是輔助，最重要還是戰績，戰績好，周邊行銷才會好，戰績不好，球團做什麼都會很辛苦，職業賽事終究還是球賽精采本質內容才重要，球團不可能刻意讓啦啦隊蓋過球員名氣。」
「球隊對球員的投資，大於對啦啦隊的投資太多了啦！金額跟精神都大很多。」職籃T1聯盟桃園永豐雲豹的母企業、雲豹能源公關長蔡沁瑜說，球員訓練要借場館，場館的租金跟啦啦隊練舞租舞蹈教室的租金，就不能相比，球隊要有教練、防護員、替補球員，人力需求很高，啦啦隊可能只需要總監、舞蹈老師、化妝老師，而且這些人還不用隨隊，兩邊的投資金額，無法相提並論。
職籃PLG聯盟高雄鋼鐵人的資深公關羅暐智認同，職業運動是一場秀，啦啦隊就是秀的一環，台灣的職業賽事，票房都還有很大的成長空間，所以都需要把粉絲極大化，有些球迷想看球，想看球員表現，但還有多數粉絲只是想看熱鬧，或者是想要有認同感。
「勝負不是最重要的事，看不看得懂球賽也不重要，重要的是認同，『我是高雄人，就要去幫鋼鐵人加油，我看不懂籃球，但跟一群人一起去加油、紓壓，享受比賽』，這正是啦啦隊存在的目的，年輕人不會只是來看球，可能來看啦啦隊、來感受氣氛、來幫主場球隊加油，更重要的是，讓球場可以坐滿人。」羅暐智說。
資深球評曾文誠總結，職棒比賽有時觀眾只有1、2千人，觀眾席空空蕩蕩，球員打球提不起勁，僵持的比賽打太久，球迷也無聊，啦啦隊的應援有其必要，另一方面，台灣的職業球團，大部分都還在虧損狀態，球團想靠經營啦啦隊增加收入，也帶動更多觀眾進場，這樣的現實考量沒有什麼不對。
但曾文誠也提醒，唯一要考量的可能是啦啦隊太過氾濫，職棒球團經營啦啦隊可以理解，但連U12世界少棒錦標賽，都可見中華隊專屬啦啦隊「CT Girls」的大姊姊，穿著火辣幫小弟弟應援，「可能還是有點太過了。」