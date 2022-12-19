中市菲力國王開11槍　警威力臨檢鎮壓氣焰

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台中市西屯區青海南街附近有多家夜店、KTV、海店及電子遊藝場，是警方鎖定的犯罪熱區，警方除了列為重點巡邏區塊還設立守望警力。然而卻有歹徒選擇在無特別警方編排的白天，昨日下午前往大型電子遊藝場「菲力國王」開槍掃射。36歲詹姓槍手在遊藝場外持長槍連開10多槍後，迅速開車逃離，警方立即發動攔截圍捕，並成立專案小組偵辦，現場發現11個彈殼及3顆子彈，無人員傷亡，而涉嫌開槍詹嫌隨後攜涉案長槍及數十發子彈至台南市白河分局投案。
經查，詹嫌目前仍因分涉傷害及恐嚇罪，遭雲林、南投地檢及彰化地院等單位發布通緝在案，由於犯案後帶著火力強大的槍彈投案，非常不單純，外界分析嫌犯有刻意展示火力並示威的味道，第六分局為壓制不法分子氣焰，立即在昨天晚間10時至零時，以及今天凌晨2時至6時，規畫突襲臨檢及路檢勤務。
昨夜除針對轄內包括菲力國王及KTV等8家娛樂場所突擊臨檢，今天凌晨3時許時，警方在西屯區河南路、青海路口攔查一輛轎車時，發現右前座的劉姓男子（35歲）已在今年4月間被台中地檢署發布通緝，劉涉案詐欺案遭判刑1年2月，依法解送發監執行。第六分局表示，針對轄內治安顧慮場所，或易使犯罪滋生的場所加強掃蕩，鎖定重點場域聚焦打擊，不讓幫派滋擾社會秩序，近日將連續密集實施臨檢，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，另也會展開系統性掃黑，與市政府相關局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源。
分局長蔡元戎強調，警方對於犯罪行為絕不寬貸，必定以台中市民安全為己任，不允許不法行為挑戰公權力，同時秉持斬草除根的決心，誓言將不法分子繩之以法，維護安心生活環境。