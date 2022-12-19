許光漢見姆巴佩罰球進！下秒「崩潰跪地」魔性笑聲超療癒
2022卡達世界盃最終戰，阿根廷在PK大戰中以4比2擊敗法國，成為本屆世界盃冠軍，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在35歲這一年，也終於如願拿下世足冠軍。全球關注的熱門運動賽事世界盃，男星許光漢也相當熱衷，看見支持的球隊被進球，直接崩潰跪地，引發網友熱議。
記者黃雅琪/綜合報導
台灣時間昨（18）日晚間11點，2022卡達世界盃冠軍戰正式登場，是法國對上阿根廷的最終戰役。世足熱明星也瘋狂，男星張軒睿在IG分享一段短影音，並寫下心情：「誰贏我都開心，看這個人反應更開心！」影片中的人正是少女們的男神許光漢，只見他穿著一身休閒服裝，黑色鴨舌帽、灰色大學T配上運動棉褲，許光漢看著球賽情緒非常激動，雙手合十瘋狂拜託喊道：「擋一個、擋一個！」下一秒法國金童姆巴佩（Kylian Mbappé）罰球命中，雙方比數再度追平來到3比3，許光漢瞬間崩潰跪地，再起身時面露無奈，一旁的張軒睿魔性笑聲超療癒。
許光漢也在影片下留言：「大寶開心我就開心！」展現兩人的好友誼；難得見到男神許光漢私下的一面，粉絲們也留言「阿根廷贏了，光漢超級可愛，謝謝軒睿！」、「他可能有買運彩」、「最後贏了不高興的要飛起來了」、「好魔性的笑聲」、「哈哈哈，對足球真心實意的男人太可愛了」、「要不要這麼可愛啦！那個表情有夠認真。」