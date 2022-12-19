FTX破產30萬台人受害　專家籲金融素養向下扎根

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立委吳欣盈指出，FTX破產，台灣高達30萬人受害，損失金額達150億元，為全球排名第5大重災區，希望金管會、教育部合作，從高中教育切入，補足金融素養教育缺口，據金融研訓院發布「2022年台灣金融生活調查」，20至29歲年輕人，有高達4成是「金融文盲」，對於勞退金是否要自提、該不該跟親友買保險，以及投資選擇等金融知識匱乏。
吳欣盈說，目前新課綱中，金融素養教育在高中以下主要是納入總體經濟學中，沒有特別提家庭財務管理、資本市場運作等，建議金管會要求銀行、保險公司業者提供更實際經驗，轉為相關必修課程，強調「反詐騙不該讓年輕人從錯誤中學習，而是國家教育義務 」，美國已有15州在高中安排必修金融素養課程，建議教育部借鏡相關。
文化大學財金系副教授王偉權提到，FTX破產，凸顯虛擬貨幣風險與監管，因此需加強宣導與落實、專業教育訓練、知識普及，建議各大學將虛擬貨幣的洗錢防制與風險控管，列為通識課程或選修，以健全年輕人正確概念；教育主管機關可鼓勵大學聯盟與大學系統的校系，先行試辦相關課程，等形成學習風潮後，可以擴展至其他學校，建構金融科技的知識生態圈；相關單位也可引進業界教師輔導制度，強化課程的專業度與實務應用能力。
Iwin網路內容防護機構執行秘書劉昱均表示，目前雖未遇到高中以下有虛擬貨幣的詐騙問題，但學生卻常會遇到投資詐騙、購物詐騙、視訊裸聊、減肥詐等。詐騙者鎖定學生為對象的目的有三，一是有錢騙錢，二是長相不錯就詐騙照片，進而威脅騙身，三是騙勞力、騙打工，讓孩子幫忙張貼詐騙訊息，成為犯罪集團的一環。
劉昱均認為，最好的防範方式是讓孩子知道各式各樣詐騙腳本，針對新興科技方式如虛擬貨幣，建立更多知識，以及強化個資隱私保護，最重要的是，不要讓孩子從錯誤中學習，而是要讓他們在教育中學習，建議首要提升教師知能，才能教導孩子。
立委林楚茵指出，2020至2022年是疫情爆發期，同時也是詐騙案件高峰期，今年全國1至10月詐騙案件為2萬3927件，較去年同期的2萬305件增加17.84%，18至23歲的詐騙嫌疑人共8207人，占所有年齡層比例高達21.7%，且比去年同期增加19.34%，擔憂年輕人不僅被詐騙，還可能淪為詐騙嫌疑人而不自知，呼籲相關部會採取對策，防止年輕學子誤入歧途，教育部應針對網路世界擬定新一代的媒體識讀報告。