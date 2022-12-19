「水星東大距」今年最終回週三登場！觀測秘訣報你知

2022年最後一次的「水星東大距」，將在本週三（12/11）晚間23時31分發生，也是今年第4次。台北市立天文館表示，水星是離太陽最近的行星，平時因與太陽離角太小，因此很容易被太陽光所遮掩而難以看見，只有在大距時，拉開在天空中與太陽的距離，受太陽的影響最小，讓在地球的我們較容易觀看。而本週四「冬至」（12/22）也將是夜晚最長、白晝最短的一日，古代象徵新一年的開始，屆時民眾也可開始觀察太陽重啟8字型的日行跡曲線。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館指出，以羅馬神話中信使「墨丘利」為名的水星是距離太陽最近的行星，公轉週期約為88天，配合地球公轉，與地球的會合週期約為116天，「水星東大距」表示水星的位置在太陽的東邊，且與太陽的角距達到最大，因此較容易觀看。
而近期，水星大約都在晚上18時30分左右西沉，亮度約-0.6等，位於人馬座，若想一睹水星的風采，可以把握週三（12/21）前後幾天日落的這段時間，在西方低空處，就有機會找到這顆太陽系中最小也最不易看見的行星。若能在晚間18時前從西方仰角更低處望去，還有機會由低而高依序看見，亮度約-3.9等的明亮金星、水星、土星、木星同現的景象。
天文館也提到，傳統習俗上24節氣的起點「冬至」也將在週四上午5時48分到來，是一年當中太陽最偏南的日子，當天北半球正午太陽仰角最低、竿影最長，同時也是夜晚最長、白晝最短的一日。冬至過後，太陽漸漸往北偏，白晝漸長，在古代象徵新的一年重新開始。若仔細觀察一年中固定時刻太陽在天空的位置，會太陽形成8字型的日行跡曲線，拍攝日行跡並不困難，但是要有非凡的毅力，有興趣的民眾不妨從冬至開始嘗試拍攝。